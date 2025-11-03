путін прагне торгувати зі США та заробляти гроші для росії - Трамп
Київ • УНН
Президент США Дональд Трамп заявив, що очільник Кремля Володимир Путін прагне вести торгівлю з Вашингтоном. Трамп також пояснив, що США не запроваджували високі мита проти РФ з метою припинення війни в Україні.
Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що очільник кремля володимир путін прагне вести торгівлю з Вашингтоном та заробляти гроші для росії. Крім того, глава Білого дому пояснив, що США не запроваджували високі мита проти рф з метою змусити її припинити війну в Україні. Про це американський лідер сказав в інтерв'ю програмі "60 хвилин" каналу CBS News, передає УНН.
Деталі
В інтерв'ю CBS News президент США зазначив, що закінчив вже 8 конфліктів, і у 60% випадків це досягнуто методикою погроз митами, щоб змусити країни припинити бойові дії.
При цьому Трамп вкотре наголосив, що він "успадкував" від Джо Байдена війну росії проти України, і що він поклав край восьми війнам у світі.
Знаєте, як я їх припинив? У багатьох випадках, у 60% випадків, я говорив: "Якщо ви не припините, я введу мита для обидвох ваших країн, і ви не зможете вести бізнес зі Сполученими Штатами
Але, за його словами, з путіним цей метод не працює.
Я діяв по-іншому, тому що ми не дуже багато ведемо бізнес з росією, розумієте?... Я думаю, він хотів би бути таким. Думаю, він хоче прийти і торгувати з нами, хоче заробити багато грошей для росії, і я думаю, це чудово
Нагадаємо
Президент США Дональд Трамп повідомив, що обговорював питання ядерного роззброєння з володимиром путіним і Сі Цзіньпіном, а також пояснив причини відновлення Сполученими Штатами ядерних випробувань.
