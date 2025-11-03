$42.080.01
Трамп сделал очередное заявление по ракетам Tomahawk для Украины: подробности
2 ноября, 19:16 • 17593 просмотра
3 ноября в Украине вводят графики ограничения электропотребления - Укрэнерго
2 ноября, 14:42 • 25943 просмотра
Украина получила новое усиление ПВО системами Patriot благодаря Германии - Зеленский
2 ноября, 13:45 • 30059 просмотра
ВСП дала согласие на арест судьи, подозреваемой в смертельном ДТП на Прикарпатье
Эксклюзив
2 ноября, 10:54 • 45205 просмотра
Неделя противоречий, прозрений и глубинных перемен: астрологический прогноз на 3–9 ноябряPhoto
Эксклюзив
2 ноября, 08:00 • 48633 просмотра
Как тренироваться на морозе без вреда для здоровья: советы фитнес-тренераPhoto
1 ноября, 14:21 • 53566 просмотра
Сырский: освобождение территории на Добропольском выступе продолжается, Покровск и Мирноград - держим
1 ноября, 14:06 • 76731 просмотра
Каждый украинец сможет бесплатно проехать 3000 километров по железной дороге - Зеленский
1 ноября, 08:30 • 85764 просмотра
Пять долгожданных премьер, которые невозможно пропустить: что посмотреть в ноябреVideo
Эксклюзив
1 ноября, 07:00 • 112336 просмотра
Как сидеть на веганской диете без вреда для здоровья: советы диетологаPhoto
Неделя противоречий, прозрений и глубинных перемен: астрологический прогноз на 3–9 ноябряPhoto
Эксклюзив
2 ноября, 10:54 • 45194 просмотра
Как тренироваться на морозе без вреда для здоровья: советы фитнес-тренераPhoto
Эксклюзив
2 ноября, 08:00 • 48628 просмотра
Как сидеть на веганской диете без вреда для здоровья: советы диетологаPhoto
Эксклюзив
1 ноября, 07:00 • 112335 просмотра
Оформление отсрочек в ЦПАУ, изменения в Базовой социальной помощи, продление мобилизации: что изменится с 1 ноября1 ноября, 06:00 • 102092 просмотра
Топ осенних супов, которые хочется готовить снова и сноваPhoto31 октября, 14:59 • 109730 просмотра
Путин стремится торговать с США и зарабатывать деньги для России - Трамп

Киев • УНН

 • 128 просмотра

Президент США Дональд Трамп заявил, что глава Кремля Владимир Путин стремится вести торговлю с Вашингтоном. Трамп также пояснил, что США не вводили высокие пошлины против РФ с целью прекращения войны в Украине.

Путин стремится торговать с США и зарабатывать деньги для России - Трамп

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что глава кремля владимир путин стремится вести торговлю с Вашингтоном и зарабатывать деньги для россии. Кроме того, глава Белого дома пояснил, что США не вводили высокие пошлины против рф с целью заставить ее прекратить войну в Украине. Об этом американский лидер сказал в интервью программе "60 минут" канала CBS News, передает УНН.

Детали

В интервью CBS News президент США отметил, что закончил уже 8 конфликтов, и в 60% случаев это достигнуто методикой угроз пошлинами, чтобы заставить страны прекратить боевые действия.

При этом Трамп в очередной раз подчеркнул, что он "унаследовал" от Джо Байдена войну россии против Украины, и что он положил конец восьми войнам в мире.

Знаете, как я их прекратил? Во многих случаях, в 60% случаев, я говорил: "Если вы не прекратите, я введу пошлины для обеих ваших стран, и вы не сможете вести бизнес с Соединенными Штатами

- сказал Глава Белого Дома.

Но, по его словам, с путиным этот метод не работает.

Я действовал по-другому, потому что мы не очень много ведем бизнес с россией, понимаете?... Я думаю, он хотел бы быть таким. Думаю, он хочет прийти и торговать с нами, хочет заработать много денег для россии, и я думаю, это замечательно

- сказал Глава Белого дома.

Напомним

Президент США Дональд Трамп сообщил, что обсуждал вопросы ядерного разоружения с владимиром путиным и Си Цзиньпином, а также объяснил причины возобновления Соединенными Штатами ядерных испытаний.

В кремле заявили, что необходимости во встрече путина и Трампа сейчас нет02.11.25, 13:48 • 3818 просмотров

Вита Зеленецкая

ПолитикаНовости Мира
Ядерное оружие
Санкции
Война в Украине
Владимир Путин
Дональд Трамп
Си Цзиньпин
Джо Байден
Соединённые Штаты