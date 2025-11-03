Путин стремится торговать с США и зарабатывать деньги для России - Трамп

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что глава кремля владимир путин стремится вести торговлю с Вашингтоном и зарабатывать деньги для россии. Кроме того, глава Белого дома пояснил, что США не вводили высокие пошлины против рф с целью заставить ее прекратить войну в Украине. Об этом американский лидер сказал в интервью программе "60 минут" канала CBS News, передает УНН.

Детали

В интервью CBS News президент США отметил, что закончил уже 8 конфликтов, и в 60% случаев это достигнуто методикой угроз пошлинами, чтобы заставить страны прекратить боевые действия.

При этом Трамп в очередной раз подчеркнул, что он "унаследовал" от Джо Байдена войну россии против Украины, и что он положил конец восьми войнам в мире.

Знаете, как я их прекратил? Во многих случаях, в 60% случаев, я говорил: "Если вы не прекратите, я введу пошлины для обеих ваших стран, и вы не сможете вести бизнес с Соединенными Штатами - сказал Глава Белого Дома.

Но, по его словам, с путиным этот метод не работает.

Я действовал по-другому, потому что мы не очень много ведем бизнес с россией, понимаете?... Я думаю, он хотел бы быть таким. Думаю, он хочет прийти и торговать с нами, хочет заработать много денег для россии, и я думаю, это замечательно - сказал Глава Белого дома.

