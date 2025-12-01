путін оголосив про плани створення "зони безпеки" вздовж кордону з Україною
Київ • УНН
володимир путін заявив про намір створити зону безпеки вздовж кордону з Україною. Він також повідомив про нібито успіхи російських військ на фронті та контроль над кількома населеними пунктами.
російський диктатор володимир путін під час відвідування одного з пунктів управління об'єднаного угруповання військ рф озвучив плани щодо створення "зони безпеки" вздовж кордону з Україною. Про це повідомляє УНН із посиланням на російські ЗМІ.
Деталі
За словами путіна, у зоні відповідальності угруповань "центр" та "схід" ініціатива належить російським військам, "як і по всій лінії бойового дотику".
Серед інших тез російського диктатора:
- настає зима, військовослужбовці повинні бути забезпечені всім необхідним;
- російські війська збільшують тиск по всій лінії фронту в зоні "сво";
- російські сили встановили контроль над кількома великими населеними пунктами, які мають значення для звільнення ще зайнятої противником території;
- успіхи у Красноармійську (Покровськ - ред.) забезпечать російським військам поступальне вирішення всіх завдань, поставлених на початку "сво".
Нагадаємо
У 11 Армійському корпусі спростували заяви росіян про нібито "захоплення Клинового". В корпусі зазначили, що подібні інформаційні вкиди є частиною регулярної російської пропагандистської практики, яка триває з початку війни.
