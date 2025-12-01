путін оголосив про плани створення "зони безпеки" вздовж кордону з Україною

російський диктатор володимир путін під час відвідування одного з пунктів управління об'єднаного угруповання військ рф озвучив плани щодо створення "зони безпеки" вздовж кордону з Україною. Про це повідомляє УНН із посиланням на російські ЗМІ.

Деталі

За словами путіна, у зоні відповідальності угруповань "центр" та "схід" ініціатива належить російським військам, "як і по всій лінії бойового дотику".

Серед інших тез російського диктатора:

настає зима, військовослужбовці повинні бути забезпечені всім необхідним;

російські війська збільшують тиск по всій лінії фронту в зоні "сво";

російські сили встановили контроль над кількома великими населеними пунктами, які мають значення для звільнення ще зайнятої противником території;

успіхи у Красноармійську (Покровськ - ред.) забезпечать російським військам поступальне вирішення всіх завдань, поставлених на початку "сво".

Нагадаємо

У 11 Армійському корпусі спростували заяви росіян про нібито "захоплення Клинового". В корпусі зазначили, що подібні інформаційні вкиди є частиною регулярної російської пропагандистської практики, яка триває з початку війни.

Ситуація у Покровську: окупанти продовжують зазнавати втрати, застрягши у міських боях - 7-й корпус ДШВ