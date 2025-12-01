путин объявил о планах создания "зоны безопасности" вдоль границы с Украиной

российский диктатор владимир путин во время посещения одного из пунктов управления объединенной группировки войск рф озвучил планы по созданию "зоны безопасности" вдоль границы с Украиной. Об этом сообщает УНН со ссылкой на российские СМИ.

Подробности

По словам путина, в зоне ответственности группировок "центр" и "восток" инициатива принадлежит российским войскам, "как и по всей линии боевого соприкосновения".

Среди других тезисов российского диктатора:

наступает зима, военнослужащие должны быть обеспечены всем необходимым;

российские войска увеличивают давление по всей линии фронта в зоне "сво";

российские силы установили контроль над несколькими крупными населенными пунктами, имеющими значение для освобождения еще занятой противником территории;

успехи в Красноармейске (Покровск - ред.) обеспечат российским войскам поступательное решение всех задач, поставленных в начале "сво".

Напомним

В 11 Армейском корпусе опровергли заявления россиян о якобы "захвате Клинового". В корпусе отметили, что подобные информационные вбросы являются частью регулярной российской пропагандистской практики, которая продолжается с начала войны.

