путин объявил о планах создания "зоны безопасности" вдоль границы с Украиной
Киев • УНН
Владимир Путин заявил о намерении создать зону безопасности вдоль границы с Украиной. Он также сообщил о якобы успехах российских войск на фронте и контроле над несколькими населенными пунктами.
российский диктатор владимир путин во время посещения одного из пунктов управления объединенной группировки войск рф озвучил планы по созданию "зоны безопасности" вдоль границы с Украиной. Об этом сообщает УНН со ссылкой на российские СМИ.
Подробности
По словам путина, в зоне ответственности группировок "центр" и "восток" инициатива принадлежит российским войскам, "как и по всей линии боевого соприкосновения".
Среди других тезисов российского диктатора:
- наступает зима, военнослужащие должны быть обеспечены всем необходимым;
- российские войска увеличивают давление по всей линии фронта в зоне "сво";
- российские силы установили контроль над несколькими крупными населенными пунктами, имеющими значение для освобождения еще занятой противником территории;
- успехи в Красноармейске (Покровск - ред.) обеспечат российским войскам поступательное решение всех задач, поставленных в начале "сво".
Напомним
В 11 Армейском корпусе опровергли заявления россиян о якобы "захвате Клинового". В корпусе отметили, что подобные информационные вбросы являются частью регулярной российской пропагандистской практики, которая продолжается с начала войны.
