17:14 • 8538 просмотра
Дело Тимура Миндича: суд избрал меру пресечения фигуранту
Эксклюзив
1 декабря, 15:35 • 14749 просмотра
Переговоры Украина-США в Майами: чего ожидать дальше
1 декабря, 14:52 • 15611 просмотра
Правительство одобрило ряд решений по энергоэффективности общин: что предусматривается
1 декабря, 13:38 • 17036 просмотра
В двух областях рф произошли взрывы на железной дороге: уничтожены склады с ГСМ, повреждено железнодорожное полотноPhotoVideo
Эксклюзив
1 декабря, 12:41 • 19827 просмотра
Банки изъяли более 1,2 млн монет номиналом 10 копеек - НБУ
1 декабря, 09:32 • 20640 просмотра
Переговоры Украины и США были конструктивными, но есть "непростые вещи, над которыми еще предстоит поработать": Зеленский определил следующие шаги
1 декабря, 09:14 • 21808 просмотра
Лидеры ЕС готовятся рассмотреть юридическое предложение по финансированию Украины для решения до саммита на фоне сопротивления Бельгии - Politico
Эксклюзив
1 декабря, 07:43 • 41151 просмотра
Кармическое Полнолуние, меняющее курс: астропрогноз 1-7 декабря
1 декабря, 07:28 • 20125 просмотра
Послевоенные границы доминировали в переговорах между США и Украиной, Зеленский хотел обсудить вопрос территорий с Трампом - Axios
1 декабря, 06:00 • 39850 просмотра
«УЗ-3000», бронирование работников, обновленные правила финансового мониторинга: чего ожидать украинцам с декабря
публикации
Эксклюзивы
путин объявил о планах создания "зоны безопасности" вдоль границы с Украиной

Киев • УНН

 • 380 просмотра

Владимир Путин заявил о намерении создать зону безопасности вдоль границы с Украиной. Он также сообщил о якобы успехах российских войск на фронте и контроле над несколькими населенными пунктами.

путин объявил о планах создания "зоны безопасности" вдоль границы с Украиной

российский диктатор владимир путин во время посещения одного из пунктов управления объединенной группировки войск рф озвучил планы по созданию "зоны безопасности" вдоль границы с Украиной. Об этом сообщает УНН со ссылкой на российские СМИ.

Подробности

По словам путина, в зоне ответственности группировок "центр" и "восток" инициатива принадлежит российским войскам, "как и по всей линии боевого соприкосновения".

Среди других тезисов российского диктатора:

  • наступает зима, военнослужащие должны быть обеспечены всем необходимым;
    • российские войска увеличивают давление по всей линии фронта в зоне "сво";
      • российские силы установили контроль над несколькими крупными населенными пунктами, имеющими значение для освобождения еще занятой противником территории;
        • успехи в Красноармейске (Покровск - ред.) обеспечат российским войскам поступательное решение всех задач, поставленных в начале "сво".

          Напомним

          В 11 Армейском корпусе опровергли заявления россиян о якобы "захвате Клинового". В корпусе отметили, что подобные информационные вбросы являются частью регулярной российской пропагандистской практики, которая продолжается с начала войны.

          Вадим Хлюдзинский

