12:35
Генштаб ЗСУ спростовував фейки росіян про захоплення Куп’янська, Покровська та Вовчанська
Ексклюзив
11:54 • 20239 перегляди
Дорого – не означає якісно: чи зможе МОЗ захистити жертв клініки Odrex та відновити справедливість Photo
Ексклюзив
11:33 • 20841 перегляди
Маніпуляція під виглядом "оборони": що стоїть за заявами путіна про "зону безпеки" на кордоні
10:36 • 16162 перегляди
"Речі, які не можуть звучати телефоном": Зеленський отримав детальну доповідь делегації після Маямі та доручив продовжити роботу з командою Трампа
10:08 • 17953 перегляди
США планують повернути росії заморожені активи в ЄС після мирної угоди - Politico
Ексклюзив
2 грудня, 06:00 • 51518 перегляди
Україна готується до масштабних змін: МВФ вимагає посилення податкової політики
1 грудня, 17:14 • 49090 перегляди
Справа Тимура Міндіча: суд обрав запобіжний захід фігуранту
Ексклюзив
1 грудня, 15:35 • 59178 перегляди
Переговори Україна-США у Маямі: чого очікувати далі
1 грудня, 14:52 • 49844 перегляди
Уряд схвалив низку рішень щодо енергоефективності громад: що передбачається
1 грудня, 13:38 • 45583 перегляди
В двох областях рф сталися вибухи на залізниці: знищено склади з ПММ, пошкоджено залізничне полотноPhotoVideo
Прибутки "роснефті" впали на 70%: санкції та втрата ринків штовхають російську нафтову галузь у глибоку кризу – ЦПД

Київ • УНН

 • 64 перегляди

Прибутки російського нафтового гіганта "роснефті" внаслідок санкцій обвалилися майже на 70%. В ЦПД повідомляють про кризу в енергетичній сфері росії.

Прибутки "роснефті" впали на 70%: санкції та втрата ринків штовхають російську нафтову галузь у глибоку кризу – ЦПД

Центр протидії дезінформації України повідомив про різке погіршення фінансових показників "роснефті": за дев’ять місяців 2025 року прибуток російського нафтового гіганта обвалився на 70%, що свідчить про системну кризу в енергетичному секторі. Про це пише УНН.

Деталі

У новій звітності компанія вилучила дані про рух грошових коштів, фактично приховуючи реальний стан фінансів. Аналітики наголошують: це унеможливлює повноцінну оцінку ліквідності та масштабів збитків.

Нафта дешевшає на тлі побоювань щодо пропозиції і переговорів щодо війни в Україні25.11.25, 09:16 • 3420 переглядiв

Падіння прибутків співпало з посиленням міжнародних санкцій та стрімкою втратою покупців російської нафти. Тим, хто ще залишається на ринку, кремль змушений пропонувати суттєві знижки, що додатково скорочує доходи галузі.

На тлі катастрофічних показників російський уряд ухвалив рішення про значні податкові пільги для держгіганта: у 2026–2030 роках "роснефть" щороку отримуватиме майже 10 млрд рублів податкових послаблень. Утім, експерти зазначають, що цього недостатньо, аби компенсувати збитки та змінити загальну тенденцію.

Туреччина різко скоротила імпорт флагманської російської нафти Urals - Reuters02.12.25, 09:31 • 3062 перегляди

Кризу нафтосектору рф посилюють і загальні макроекономічні проблеми: падіння експорту, виснаження ринків збуту, санкційні обмеження та зростання логістичних витрат. Водночас держава дедалі активніше дотує власні монополії, покладаючи фінансовий тягар на російський бізнес та громадян.

Раніше повідомлялося, що "газпром", "роснефть" і "ржд" очолили антирейтинг найбільш закредитованих компаній рф, накопичивши рекордні борги.

Ціни на газ у Європі та нафта падають на тлі мирного плану Трампа між Україною та рф21.11.25, 11:41 • 79311 переглядiв

Степан Гафтко

