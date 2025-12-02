Прибутки "роснефті" впали на 70%: санкції та втрата ринків штовхають російську нафтову галузь у глибоку кризу – ЦПД

Центр протидії дезінформації України повідомив про різке погіршення фінансових показників "роснефті": за дев’ять місяців 2025 року прибуток російського нафтового гіганта обвалився на 70%, що свідчить про системну кризу в енергетичному секторі. Про це пише УНН.

Деталі

У новій звітності компанія вилучила дані про рух грошових коштів, фактично приховуючи реальний стан фінансів. Аналітики наголошують: це унеможливлює повноцінну оцінку ліквідності та масштабів збитків.

Падіння прибутків співпало з посиленням міжнародних санкцій та стрімкою втратою покупців російської нафти. Тим, хто ще залишається на ринку, кремль змушений пропонувати суттєві знижки, що додатково скорочує доходи галузі.

На тлі катастрофічних показників російський уряд ухвалив рішення про значні податкові пільги для держгіганта: у 2026–2030 роках "роснефть" щороку отримуватиме майже 10 млрд рублів податкових послаблень. Утім, експерти зазначають, що цього недостатньо, аби компенсувати збитки та змінити загальну тенденцію.

Кризу нафтосектору рф посилюють і загальні макроекономічні проблеми: падіння експорту, виснаження ринків збуту, санкційні обмеження та зростання логістичних витрат. Водночас держава дедалі активніше дотує власні монополії, покладаючи фінансовий тягар на російський бізнес та громадян.

Раніше повідомлялося, що "газпром", "роснефть" і "ржд" очолили антирейтинг найбільш закредитованих компаній рф, накопичивши рекордні борги.

