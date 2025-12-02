$42.340.08
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

© 2007 — 2025

Прибыль «Роснефти» упала на 70%: санкции и потеря рынков толкают российскую нефтяную отрасль в глубокий кризис – ЦПД

Киев • УНН

 • 18 просмотра

Прибыль российского нефтяного гиганта «Роснефти» в результате санкций обвалилась почти на 70%. В ЦПД сообщают о кризисе в энергетической сфере России.

Прибыль «Роснефти» упала на 70%: санкции и потеря рынков толкают российскую нефтяную отрасль в глубокий кризис – ЦПД

Центр противодействия дезинформации Украины сообщил о резком ухудшении финансовых показателей "Роснефти": за девять месяцев 2025 года прибыль российского нефтяного гиганта обвалилась на 70%, что свидетельствует о системном кризисе в энергетическом секторе. Об этом пишет УНН.

Детали

В новой отчетности компания изъяла данные о движении денежных средств, фактически скрывая реальное состояние финансов. Аналитики отмечают: это делает невозможным полноценную оценку ликвидности и масштабов убытков.

ч. Нефть дешевеет на фоне опасений по поводу предложения и переговоров по войне в Украине

Падение прибылей совпало с усилением международных санкций и стремительной потерей покупателей российской нефти. Тем, кто еще остается на рынке, кремль вынужден предлагать существенные скидки, что дополнительно сокращает доходы отрасли.

На фоне катастрофических показателей российское правительство приняло решение о значительных налоговых льготах для госгиганта: в 2026–2030 годах "Роснефть" ежегодно будет получать почти 10 млрд рублей налоговых послаблений. Впрочем, эксперты отмечают, что этого недостаточно, чтобы компенсировать убытки и изменить общую тенденцию.

ч. Турция резко сократила импорт флагманской российской нефти Urals - Reuters

Кризис нефтесектора РФ усугубляют и общие макроэкономические проблемы: падение экспорта, истощение рынков сбыта, санкционные ограничения и рост логистических издержек. В то же время государство все активнее дотирует собственные монополии, возлагая финансовое бремя на российский бизнес и граждан.

Ранее сообщалось, что "Газпром", "Роснефть" и "РЖД" возглавили антирейтинг самых закредитованных компаний РФ, накопив рекордные долги.

ч. Цены на газ в Европе и нефть падают на фоне мирного плана Трампа между Украиной и РФ

Степан Гафтко

