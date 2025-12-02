Прибыль «Роснефти» упала на 70%: санкции и потеря рынков толкают российскую нефтяную отрасль в глубокий кризис – ЦПД
Прибыль российского нефтяного гиганта «Роснефти» в результате санкций обвалилась почти на 70%. В ЦПД сообщают о кризисе в энергетической сфере России.
Центр противодействия дезинформации Украины сообщил о резком ухудшении финансовых показателей "Роснефти": за девять месяцев 2025 года прибыль российского нефтяного гиганта обвалилась на 70%, что свидетельствует о системном кризисе в энергетическом секторе. Об этом пишет УНН.
В новой отчетности компания изъяла данные о движении денежных средств, фактически скрывая реальное состояние финансов. Аналитики отмечают: это делает невозможным полноценную оценку ликвидности и масштабов убытков.
Падение прибылей совпало с усилением международных санкций и стремительной потерей покупателей российской нефти. Тем, кто еще остается на рынке, кремль вынужден предлагать существенные скидки, что дополнительно сокращает доходы отрасли.
На фоне катастрофических показателей российское правительство приняло решение о значительных налоговых льготах для госгиганта: в 2026–2030 годах "Роснефть" ежегодно будет получать почти 10 млрд рублей налоговых послаблений. Впрочем, эксперты отмечают, что этого недостаточно, чтобы компенсировать убытки и изменить общую тенденцию.
Кризис нефтесектора РФ усугубляют и общие макроэкономические проблемы: падение экспорта, истощение рынков сбыта, санкционные ограничения и рост логистических издержек. В то же время государство все активнее дотирует собственные монополии, возлагая финансовое бремя на российский бизнес и граждан.
Ранее сообщалось, что "Газпром", "Роснефть" и "РЖД" возглавили антирейтинг самых закредитованных компаний РФ, накопив рекордные долги.
