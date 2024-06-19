Процес переговорів щодо вступу України в ЄС буде важкий – Польща

Процес переговорів щодо вступу України в ЄС буде важкий, він вимагатиме від Києва продовження реформ. Про це повідомив міністр у справах Європейського Союзу Польщі Адам Шлапка під час спільної пресконференції з віцепрем'єр-міністром з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольгою Стефанішиною та державним міністром ФРН у справах Європи Анною Люрманн в Києві, передає кореспондент УНН.

Польща завжди підтримувала європейську інтеграцію України, і я хотів би підкреслити, що Україна виконала всі умови, визначені Європейською Комісією, щоб офіційно розпочати процес переговорів про вступ - сказав Шлапка.

Він нагадав, що на наступному тижні відбудеться міжурядова конференція Україна-ЄС.

Ми повинні продовжувати цей процес і йти крок за кроком…Ми повинні розуміти, що це буде важкий процес, він вимагатиме від України продовження реформ, мова йде не про те, щоб поставити галочки, а про зміну країни - розповів Шлапка.

Державний міністр ФРН у справах Європи Анна Люрманн наголосила, що майбутнє України звичайно у ЄС.

Власне з цією метою ми всі прибули сьогодні для того, щоб це підтвердити. Ми працювали дуже щільно та плідно з усіма державними органами України, зокрема зі Стефанішиною над впровадженням реформ. Хочу зазначити, що у розвитку із впровадженням реформ Україна досягла величезних досягнень - зазначила Люрманн.

Доповнення

Віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина повідомляла, що в Києві відбулося друге засідання у форматі Веймарського трикутника, де міністри підтвердили публічно, що Україна переходить на новий етап руху до членства в ЄС.

Були присутні державний Міністр Німеччини у справах Європи Анна Люрманн, міністр у справах Європейського Союзу Польщі Адам Шлапка також були представники Франції.

Посли ЄС погодили переговорні рамки щодо вступу України та Молдови

Довідка

Веймарський трикутник – неформальне політичне об’єднання Німеччини, Франції та Польщі, яке виникло у 1991 році. Перша зустріч голів МЗС трьох держав відбулась у німецькому місті Веймар.

Першочерговою метою діяльності Веймарського трикутника було просування вступу Польщі до НАТО та ЄС. Однак, об’єднання продовжило існувати і після того, як Польща стала членом цих організацій.

У рамках Веймарського трикутника відбуваються зустрічі лідерів трьох держав, міністрів для вироблення спільної позиції по важливих питаннях.