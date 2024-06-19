Процесс переговоров по вступлению Украины в ЕС будет тяжелый, он потребует от Киева продолжения реформ. Об этом сообщил министр по делам Европейского союза Польши Адам Шлапка во время совместной пресс-конференции с вице-премьер-министром по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольгой Стефанишиной и государственным министром ФРГ по делам Европы Анной Люрманн в Киеве, передает корреспондент УНН.

Польша всегда поддерживала европейскую интеграцию Украины, и я хотел бы подчеркнуть, что Украина выполнила все условия, определенные Европейской комиссией, чтобы официально начать процесс переговоров о вступлении - сказал Шлапка.

Он напомнил, что на следующей неделе состоится межправительственная конференция Украина-ЕС.

Мы должны продолжать этот процесс и идти шаг за шагом...мы должны понимать, что это будет трудный процесс, он потребует от Украины продолжения реформ, речь идет не о том, чтобы поставить галочки, а о смене страны - - рассказал Шлапка.

Государственный министр ФРГ по делам Европы Анна Лурманн подчеркнула, что будущее Украины конечно в ЕС.

Собственно с этой целью мы все прибыли сегодня для того, чтобы это подтвердить. Мы работали очень плотно и плодотворно со всеми государственными органами Украины, в частности со Стефанишиной над внедрением реформ. Хочу отметить, что в развитии с внедрением реформ Украина достигла огромных достижений - отметила Люрманн.

Дополнение

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина сообщала, что в Киеве состоялось второе заседание в формате Веймарского треугольника, где министры подтвердили публично, что Украина переходит на новый этап движения к членству в ЕС.

Присутствовали государственный министр Германии по делам Европы Анна Лурман, министр по делам Европейского союза Польши Адам Шлапка также были представители Франции.

Послы ЕС согласовали переговорные рамки по вступлению Украины и Молдовы

Справочно

Веймарский треугольник-неформальное политическое объединение Германии, Франции и Польши, возникшее в 1991 году. Первая встреча глав МИД трех государств состоялась в немецком городе Веймар.

Первоочередной целью деятельности Веймарского треугольника было продвижение вступления Польши в НАТО и ЕС. Однако, объединение продолжило существовать и после того, как Польша стала членом этих организаций.

В рамках Веймарского треугольника проходят встречи лидеров трех государств, министров для выработки общей позиции по важным вопросам.