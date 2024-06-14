Послы Европейского Союза согласовали переговорные рамки для переговоров о вступлении Украины и Молдовы, сообщило в пятницу председательство Бельгии в Совете ЕС в X, пишет УНН.

Послы (ЕС) в принципе согласовали переговорные рамки для переговоров о вступлении Украины и Молдовы - говорится в сообщении.

Бельгийское председательство, как отмечается, "созовет первые межправительственные конференции 25 июня".

Напомним

7 июня Европейская комиссия поддержала начало переговоров о вступлении Украины в ЕС, в правительстве ожидают старта переговоров уже в этом месяце.