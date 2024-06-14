Посли ЄС погодили переговорні рамки щодо вступу України та Молдови
Київ • УНН
Посли Європейського Союзу погодили переговорні рамки для перемовин про вступ України та Молдови.
Посли Європейського Союзу погодили переговорні рамки для перемовин про вступ України та Молдови, повідомило у п'ятницю головування Бельгії в Раді ЄС у X, пише УНН.
Посли (ЄС) в принципі погодили переговорні рамки для переговорів про вступ України та Молдови
Бельгійське головування, як зазначається, "скличе перші міжурядові конференції 25 червня".
Нагадаємо
7 червня Європейська комісія підтримала початок переговорів про вступ України до ЄС, в уряді очікують старту перемовин уже цього місяця.