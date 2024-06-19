Стефанішина про переговори у форматі Веймарського трикутника: міністри підтвердили, перехід на новий етап нашого руху до членства в ЄС
Київ • УНН
Віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина повідомила, що під час другого засідання у форматі Веймарського трикутника, міністри підтвердили публічно, що Україна переходить на новий етап руху до членства в ЄС.
Під час другого засідання у форматі Веймарського трикутника міністри підтвердили публічно, що Україна переходить на новий етап руху до членства в ЄС. Про це повідомила віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина під час пресконференції, передає кореспондент УНН.
Ми сьогодні провели друге засідання у форматі Веймарського трикутника плюс Україна. Перше засідання відбулося в Польщі…Сьогодні міністри підтвердили публічно, що ми переходимо на новий етап нашого руху до членства в ЄС. Для мене дуже важливо, що цей візит відбувається менше ніж за один тиждень до першої міжурядової конференції перед якою буде відбуватися засідання міністрів європейських справ, де буде розглядатися питання реформ в Україні…,
За її словами, під час під час сьогоднішніх перемовин було синхронізовано наступні кроки.
"Також прийняли рішення після початку переговорного процесу визначити пріоритетні напрямки по яким ми будемо працювати протягом цього року не лише з точки зору переговорів, а з точки зору інтеграції України до внутрішнього ринку ЄС…Обговорили, які наступні кроки ми будемо впроваджувати для того, щоб відкрити переговорні розділи", - повідомила Стефанішина.
Вона зазначила, що кожна країна Веймарського трикутника надає Україні суттєву технічну допомогу, експертну допомогу на шляху до членства."Ми дуже вдячні колегам з Німеччини, Польщі та Франції за цю підтримку, швидке розгортання проєктів та відповідних експертних спроможностей в Україні", - додала Стефанішина.
Посли ЄС погодили переговорні рамки щодо вступу України та Молдови14.06.24, 23:00 • 17324 перегляди
Довідка
Веймарський трикутник – неформальне політичне об’єднання Німеччини, Франції та Польщі, яке виникло у 1991 році. Перша зустріч голів МЗС трьох держав відбулась у німецькому місті Веймар.
Першочерговою метою діяльності Веймарського трикутника було просування вступу Польщі до НАТО та ЄС. Однак, об’єднання продовжило існувати і після того, як Польща стала членом цих організацій.У рамках Веймарського трикутника відбуваються зустрічі лідерів трьох держав, міністрів для вироблення спільної позиції по важливих питаннях.