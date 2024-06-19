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Стефанішина про переговори у форматі Веймарського трикутника: міністри підтвердили, перехід на новий етап нашого руху до членства в ЄС

Київ • УНН

 • 17904 перегляди

Віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина повідомила, що під час другого засідання у форматі Веймарського трикутника, міністри підтвердили публічно, що Україна переходить на новий етап руху до членства в ЄС.

Стефанішина про переговори у форматі Веймарського трикутника: міністри підтвердили, перехід на новий етап нашого руху до членства в ЄС

Під час другого засідання у форматі Веймарського трикутника міністри підтвердили публічно, що Україна переходить на новий етап руху до членства в ЄС. Про це повідомила віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина під час пресконференції, передає кореспондент УНН.

Ми сьогодні провели друге засідання у форматі Веймарського трикутника плюс Україна. Перше засідання відбулося в Польщі…Сьогодні міністри підтвердили публічно, що ми переходимо на новий етап нашого руху до членства в ЄС. Для мене дуже важливо, що цей візит відбувається менше ніж за один тиждень до першої міжурядової конференції перед якою буде відбуватися засідання міністрів європейських справ, де буде розглядатися питання реформ в Україні…,

- розповіла Стефанішина.

За її словами, під час під час сьогоднішніх перемовин було синхронізовано наступні кроки.

"Також прийняли рішення після початку переговорного процесу визначити пріоритетні напрямки по яким ми будемо працювати протягом цього року не лише з точки зору переговорів, а з точки зору інтеграції України до внутрішнього ринку ЄС…Обговорили, які наступні кроки ми будемо впроваджувати для того, щоб відкрити переговорні розділи", - повідомила Стефанішина.

Вона зазначила, що кожна країна Веймарського трикутника надає Україні суттєву технічну допомогу, експертну допомогу на шляху до членства."Ми дуже вдячні колегам з Німеччини, Польщі та Франції за цю підтримку, швидке розгортання проєктів та відповідних експертних спроможностей в Україні", - додала Стефанішина.

Посли ЄС погодили переговорні рамки щодо вступу України та Молдови14.06.24, 23:00 • 17324 перегляди

Довідка

Веймарський трикутник – неформальне політичне об’єднання Німеччини, Франції та Польщі, яке виникло у 1991 році. Перша зустріч голів МЗС трьох держав відбулась у німецькому місті Веймар.

Першочерговою метою діяльності Веймарського трикутника було просування вступу Польщі до НАТО та ЄС. Однак, об’єднання продовжило існувати і після того, як Польща стала членом цих організацій.У рамках Веймарського трикутника відбуваються зустрічі лідерів трьох держав, міністрів для вироблення спільної позиції по важливих питаннях.

Анна Мурашко

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