Стефанишина о переговорах в формате Веймарского треугольника: министры подтвердили, переход на новый этап нашего движения к членству в ЕС

Во время второго заседания в формате Веймарского треугольника министры подтвердили публично, что Украина переходит на новый этап движения к членству в ЕС. Об этом сообщила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина во время пресс-конференции, передает Корреспондент УНН.

Мы сегодня провели второе заседание в формате Веймарского треугольника плюс Украина. Первое заседание состоялось в Польше ... сегодня министры подтвердили публично, что мы переходим на новый этап нашего движения к членству в ЕС. Для меня очень важно, что этот визит происходит меньше чем за одну неделю до первой межправительственной конференции перед которой будет проходить заседание министров европейских дел, где будет рассматриваться вопрос реформ в Украине…, - рассказала Стефанишина.

По ее словам, во время сегодняшних переговоров были синхронизированы следующие шаги.

"Также приняли решение после начала переговорного процесса определить приоритетные направления по которым мы будем работать в течение этого года не только с точки зрения переговоров, а с точки зрения интеграции Украины во внутренний рынок ЕС...обсудили, какие следующие шаги мы будем внедрять для того, чтобы открыть переговорные разделы", - сообщила Стефанишина.

Она отметила, что каждая страна Веймарского треугольника предоставляет Украине существенную техническую помощь, экспертную помощь на пути к членству."Мы очень благодарны коллегам из Германии, Польши и Франции за эту поддержку, быстрое развертывание проектов и соответствующих экспертных возможностей в Украине", - добавила Стефанишина.

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Справка

Веймарский треугольник-неформальное политическое объединение Германии, Франции и Польши, возникшее в 1991 году. Первая встреча глав МИД трех государств состоялась в немецком городе Веймар.

Первоочередной целью деятельности Веймарского треугольника было продвижение вступления Польши в НАТО и ЕС. Однако, объединение продолжило существовать и после того, как Польша стала членом этих организаций.В рамках Веймарского треугольника проходят встречи лидеров трех государств, министров для выработки общей позиции по важным вопросам.