Пропуск на кордоні зупинили через збій внаслідок атаки рф на енергетику, відновлення найближчим часом - митники
Київ • УНН
Держмитслужба повідомила про тимчасову зупинку пропуску мандрівників на кордоні через технічний збій з електроживленням. Оформлення громадян та транспорту не здійснюється, фахівці працюють над відновленням роботи пунктів пропуску.
Причиною зупинки пропуску мандрівників на кордоні став технічний збій з електроживленням внаслідок масштабної атаки рф, відновлення роботи пунктів пропуску у штатному режимі очікується найближчим часом, повідомили у суботу у Держмитслужбі, пише УНН.
Через ворожу атаку тимчасово призупинено пропускні операції на кордоні
Зазначається, що оформлення громадян і транспортних засобів на в’їзд в Україну та на виїзд з України наразі не здійснюється.
Причиною зупинки роботи пунктів пропуску на державному кордоні став технічний збій з електроживленням після масштабного ворожого обстрілу енергообʼєктів. Фахівці вже працюють над усуненням наслідків атаки. Найближчим часом пункти пропуску запрацюють у штатному режимі
Мандрівників закликали врахувати цю інформацію під час планування своєї подорожі.
