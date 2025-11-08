Виїзд за кордон та в'їзд неможливі: стався збій бази даних - Держприкордонслужба
Київ • УНН
Пропускні операції на державному кордоні України тимчасово припинено через збій у роботі бази даних митниці. Оформлення громадян та транспорту на в'їзд та виїзд з України не здійснюється.
Збій у базі даних митниці зупинив можливість в'їзду і виїзду на кордоні України, повідомили у суботу у Держмитслужбі, пише УНН.
Тимчасово припинено пропускні операції на кордоні. Причиною зупинки роботи пунктів пропуску на державному кордоні став збій в роботі бази даних митниці. Відтак оформлення громадян та транспортних засобів на в’їзд в Україну та на виїзд з України тимчасово не здійснюється
Мандрівників закликали врахувати цю інформацію під час планування своєї подорожі.
