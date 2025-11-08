ukenru
11:44 • 10354 перегляди
Виїзд за кордон та в'їзд неможливі: стався збій бази даних - Держприкордонслужба
08:59 • 15133 перегляди
рф вдарила по енергетиці у 5 областях, є аварійні відключення, найскладніше на Харківщині, Сумщині та Полтавщині - Міненерго
Ексклюзив
08:00 • 29373 перегляди
Керування електросамокатом напідпитку: адвокат розповів, яка відповідальність передбачається
7 листопада, 17:00 • 58571 перегляди
5 фільмів про доісторичну культуру: що подивитись у ці вихідніVideo
Ексклюзив
7 листопада, 15:32 • 76403 перегляди
Жінки й гроші: чому майбутнє фінансів має жіноче обличчя
Ексклюзив
7 листопада, 14:58 • 71217 перегляди
Свята наближаються: яка їжа подорожчає найбільше до Нового року
Ексклюзив
7 листопада, 13:59 • 60491 перегляди
Російський слід у рішенні відстороненого голови Державної авіаційної служби Більчука: чому службова перевірка вийшла за межі стандартної процедуриPhoto
7 листопада, 11:23 • 25654 перегляди
ЄС посилює візові правила для росіян, скасовуючи багаторазові шенгенські візи
Ексклюзив
7 листопада, 09:48 • 69717 перегляди
Нова посада для людини нардепа-хабарника Одарченка. МОН погодив створення у Державному біотехнологічному університеті посади першого проректора для Грицькова
Ексклюзив
7 листопада, 09:46 • 40215 перегляди
Чорна п’ятниця 2025: коли буде та як не потрапити на гачок хитрих знижок
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Туреччина видала ордери на арешт 37 ізраїльських чиновників, включаючи Нетаньягу8 листопада, 02:55 • 4816 перегляди
У Печерському районі Києва виникла пожежа внаслідок атаки БпЛА8 листопада, 03:06 • 14537 перегляди
Унаслідок атаки рф на Одещину загорівся енергетичний об’єктPhoto8 листопада, 04:48 • 22873 перегляди
росіяни знову атакували Укрзалізницю: в трьох областях змінено графік руху поїздів 8 листопада, 05:32 • 17418 перегляди
Окупанти продають військових за "відмову стріляти" у трудове рабство8 листопада, 05:48 • 10159 перегляди
Публікації
Керування електросамокатом напідпитку: адвокат розповів, яка відповідальність передбачається
Ексклюзив
08:00 • 29373 перегляди
Жінки й гроші: чому майбутнє фінансів має жіноче обличчя
Ексклюзив
7 листопада, 15:32 • 76403 перегляди
Свята наближаються: яка їжа подорожчає найбільше до Нового року
Ексклюзив
7 листопада, 14:58 • 71217 перегляди
Російський слід у рішенні відстороненого голови Державної авіаційної служби Більчука: чому службова перевірка вийшла за межі стандартної процедуриPhoto
Ексклюзив
7 листопада, 13:59 • 60491 перегляди
Картопля по-новому: 5 незвичайних страв, які здивують смаком7 листопада, 13:34 • 43407 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Родріго Дутерте
Марк Рютте
Ілон Маск
Володимир Зеленський
Актуальні місця
Україна
Полтавська область
Дніпро (місто)
Харківська область
Київська область
Реклама
УНН Lite
Екс-дружина магната нерухомості Майкла Фукса просить суд Британії відправити бізнесмена до в'язниціPhoto7 листопада, 17:09 • 26761 перегляди
5 фільмів про доісторичну культуру: що подивитись у ці вихідніVideo7 листопада, 17:00 • 58578 перегляди
"Вайбкодинг" стало словом 2025 року за версією Collins: що воно означає7 листопада, 11:01 • 32959 перегляди
Принц Гаррі вибачився перед Канадою за кепку "Доджерс" на матчі World Series 20257 листопада, 09:56 • 41419 перегляди
Брюса Вілліса помітили з доглядачем під час рідкісного публічного виходу на вулицюPhoto7 листопада, 08:03 • 53767 перегляди
Актуальне
Соціальна мережа
Техніка
Опалення
Truth Social
Іскандер (ОТРК)

Виїзд за кордон та в'їзд неможливі: стався збій бази даних - Держприкордонслужба

Київ • УНН

 • 10331 перегляди

Пропускні операції на державному кордоні України тимчасово припинено через збій у роботі бази даних митниці. Оформлення громадян та транспорту на в'їзд та виїзд з України не здійснюється.

Виїзд за кордон та в'їзд неможливі: стався збій бази даних - Держприкордонслужба

Збій у базі даних митниці зупинив можливість в'їзду і виїзду на кордоні України, повідомили у суботу у Держмитслужбі, пише УНН.

Тимчасово припинено пропускні операції на кордоні. Причиною зупинки роботи пунктів пропуску на державному кордоні став збій в роботі бази даних митниці. Відтак оформлення громадян та транспортних засобів на в’їзд в Україну та на виїзд з України тимчасово не здійснюється

- повідомили у ДПСУ.

Мандрівників закликали врахувати цю інформацію під час планування своєї подорожі.

Нова система в’їзду в ЄС: в ДПСУ розповіли, якою є ситуація на кордоні після запровадження програми ЕЕS07.11.25, 09:19 • 41558 переглядiв

Юлія Шрамко

СуспільствоНаші за кордоном
Державний кордон України
Державна прикордонна служба України
Україна