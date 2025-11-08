Выезд за границу и въезд невозможны: произошел сбой базы данных - Госпогранслужба
Киев • УНН
Пропускные операции на государственной границе Украины временно приостановлены из-за сбоя в работе базы данных таможни. Оформление граждан и транспорта на въезд и выезд из Украины не осуществляется.
Сбой в базе данных таможни остановил возможность въезда и выезда на границе Украины, сообщили в субботу в Гостаможслужбе, пишет УНН.
Временно прекращены пропускные операции на границе. Причиной остановки работы пунктов пропуска на государственной границе стал сбой в работе базы данных таможни. Следовательно, оформление граждан и транспортных средств на въезд в Украину и на выезд из Украины временно не осуществляется
Путешественников призвали учесть эту информацию при планировании своего путешествия.
