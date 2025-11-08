Пропуск на границе остановили из-за сбоя в результате атаки РФ на энергетику, восстановление в ближайшее время - таможенники
Киев • УНН
Гостаможслужба сообщила о временной остановке пропуска путешественников на границе из-за технического сбоя с электропитанием. Оформление граждан и транспорта не осуществляется, специалисты работают над восстановлением работы пунктов пропуска.
Причиной остановки пропуска путешественников на границе стал технический сбой с электропитанием вследствие масштабной атаки рф, возобновление работы пунктов пропуска в штатном режиме ожидается в ближайшее время, сообщили в субботу в Гостаможслужбе, пишет УНН.
Отмечается, что оформление граждан и транспортных средств на въезд в Украину и на выезд из Украины пока не осуществляется.
Причиной остановки работы пунктов пропуска на государственной границе стал технический сбой с электропитанием после масштабного вражеского обстрела энергообъектов. Специалисты уже работают над устранением последствий атаки. В ближайшее время пункты пропуска заработают в штатном режиме
Путешественников призвали учесть эту информацию при планировании своего путешествия.
