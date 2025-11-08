ukenru
Выезд за границу и въезд невозможны: произошел сбой базы данных - Госпогранслужба
рф ударила по энергетике в 5 областях, есть аварийные отключения, сложнее всего в Харьковской, Сумской и Полтавской областях - Минэнерго
Управление электросамокатом в нетрезвом виде: адвокат рассказал, какая ответственность предусмотрена
5 фильмов о доисторической культуре: что посмотреть в эти выходныеVideo
Женщины и деньги: почему будущее финансов имеет женское лицо
Праздники приближаются: какая еда подорожает больше всего к Новому году
Российский след в решении отстраненного главы Государственной авиационной службы Бильчука: почему служебная проверка вышла за пределы стандартной процедурыPhoto
ЕС ужесточает визовые правила для россиян, отменяя многократные шенгенские визы
Новая должность для человека нардепа-взяточника Одарченко. МОН согласовал создание в Государственном биотехнологическом университете должности первого проректора для Грицькова
Черная пятница 2025: когда будет и как не попасться на крючок хитрых скидок
Графики отключений электроэнергии
Пропуск на границе остановили из-за сбоя в результате атаки РФ на энергетику, восстановление в ближайшее время - таможенники

Киев • УНН

Гостаможслужба сообщила о временной остановке пропуска путешественников на границе из-за технического сбоя с электропитанием. Оформление граждан и транспорта не осуществляется, специалисты работают над восстановлением работы пунктов пропуска.

Пропуск на границе остановили из-за сбоя в результате атаки РФ на энергетику, восстановление в ближайшее время - таможенники

Причиной остановки пропуска путешественников на границе стал технический сбой с электропитанием вследствие масштабной атаки рф, возобновление работы пунктов пропуска в штатном режиме ожидается в ближайшее время, сообщили в субботу в Гостаможслужбе, пишет УНН.

Из-за вражеской атаки временно приостановлены пропускные операции на границе

- сообщили в таможенной службе.

Отмечается, что оформление граждан и транспортных средств на въезд в Украину и на выезд из Украины пока не осуществляется.

Причиной остановки работы пунктов пропуска на государственной границе стал технический сбой с электропитанием после масштабного вражеского обстрела энергообъектов. Специалисты уже работают над устранением последствий атаки. В ближайшее время пункты пропуска заработают в штатном режиме

- подчеркнули в Гостаможслужбе.

Путешественников призвали учесть эту информацию при планировании своего путешествия.

Юлия Шрамко

