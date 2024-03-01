Прем’єру Нідерландів провели військовий брифінг щодо ситуації на фронті – Зеленський
Київ • УНН
Прем'єр-міністр Нідерландів отримав військовий брифінг щодо ситуації на фронті від українського військового керівництва під час свого візиту, щоб обговорити продовження військової підтримки.
Головком Олександр Сирський, командувач Повітряних сил Микола Олещук, міністр оборони Рустем Умєров провели спеціальний військовий брифінг для прем’єр-міністра Нідерландів Марка Рютте щодо ситуації на фронті, українських можливостей в активних діях та в захисті на конкретних напрямках. Про це повідомив Президент Володимир Зеленський у відеозверненні, передає УНН.
Сьогодні є новий пакет військової підтримки для наших воїнів від Нідерландів. До речі, Нідерланди активно допомагають нам із ППО, із коаліцією F-16.
Деталі
За його словами, у цьому році нові винищувачі будуть в українському небі, і цей рік маємо зробити результативним у захисті від російських керованих авіабомб, від російських літаків, від їх ракет
Головком Олександр Сирський, командувач Повітряних сил Микола Олещук, міністр оборони Рустем Умєров провели спеціальний військовий брифінг для Марка Рютте щодо ситуації на фронті зараз, щодо наших можливостей в активних діях та в захисті на конкретних напрямках. Звичайно, говорили й саме щодо Харкова. Я вдячний за готовність Нідерландів допомагати й надалі.
Також він зазначив, що було підписано з Марком двосторонню безпекову угоду між державами – безпекові гарантії, безпекове співробітництво.
Зеленський наголосив, що це вже сьома така безпекова угода з партнерами та назвав її сильною угодою.
Є конкретний обсяг військової підтримки на рік – 2 мільярди євро, є всі деталі нашої спільної роботи і в оборонній сфері, і в політиці, і для досягнення справедливості. Нідерланди підтримують необхідність створення спеціального трибуналу щодо російської агресії, підтримують нашу роботу – і в Україні, і з партнерами – щодо притягнення до відповідальності всіх російських воєнних злочинців та посилення санкцій проти Росії за війну. І це сьогодні справді сильний візит. Я вдячний Марку особисто і всьому народу Нідерландів за підтримку України.
Доповнення
Зеленський з прем’єром Нідерландів вшанували пам’ять дітей, які загинули через агресію рф.