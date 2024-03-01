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Зеленський з прем’єром Нідерландів вшанували пам’ять дітей, які загинули через агресію рф

Київ • УНН

 • 100134 перегляди

Президент Зеленський і прем'єр-міністр Нідерландів Рютте вшанували пам'ять дітей, загиблих на війні, та оглянули пошкоджені після російських атак будівлі в Харкові.

Зеленський з прем’єром Нідерландів вшанували пам’ять дітей, які загинули через агресію рф

Президент України Володимир Зеленський та прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте  оглянули у Харкові будівлі, пошкоджені російськими  атаками та вшанували пам’ять дітей, загиблих у війні, повідомляє УНН

З Прем’єр-міністром Нідерландів Марком Рютте оглянули будівлі, пошкоджені внаслідок російських обстрілів Харкова, та вшанували пам’ять дітей, які загинули через агресію росії

- написав Зеленський у соцмережах.

За словами Президента, з початку повномасштабного російського вторгнення у Харкові зруйновано понад 20 тисяч будівель. Йдеться про школи, університети, будинки, дитячі садочки та церкви.

" Місто понівечене російськими обстрілами, але точно нескорене. Ми працюємо з партнерами, щоб дати більше захисту людям, місту та регіону.", - вказав голова держави. 

Доповнення 

Як повідомляє ОП, також Зеленський та Рютте у Харкові взяли участь у засіданні військового кабінету. Лідери поспілкувалися з міністром оборони Рустемом Умєровим, головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським та командувачем Повітряних сил ЗСУ Миколою Олещуком. 

Представники української армії розповіли про поточну ситуацію на полі бою, особливості російських повітряних обстрілів.

Також вони поінформували про критичні потреби Сил оборони у снарядах, засобах ППО та бронетехніці. Окремо обговорили потреби сил ППО для захисту Харкова. 

Україна підписала двосторонню безпекову угоду з Нідерландами - Зеленський01.03.24, 16:35 • 26359 переглядiв

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

Війна
Марк Рютте
Офіс Президента України
Військово-повітряні сили України
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Микола Олещук
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