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Зеленский с премьером Нидерландов почтили память детей, погибших из-за агрессии рф

Зеленский с премьером Нидерландов почтили память детей, погибших из-за агрессии рф

Киев  •  УНН

1 марта 2024, 14:55  •  5057 просмотра

Президент Зеленский и премьер-министр Нидерландов Рютте почтили память детей, погибших на войне, и осмотрели поврежденные после российских атак здания в Харькове.

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Нидерландов Марк Рютте  осмотрели в Харькове здания, поврежденные российскими  атаками и почтили память детей, погибших в войне, сообщает УНН

С премьер-министром Нидерландов Марком Рютте осмотрели здания, поврежденные в результате российских обстрелов Харькова, и почтили память детей, погибших из-за агрессии россии

- написал Зеленский в соцсетях.

По словам Президента, с начала полномасштабного российского вторжения в Харькове разрушено более 20 тысяч зданий. Речь идет о школах, университетах, домах, детских садах и церквях.

"Город изуродован российскими обстрелами, но точно непокоренный. Мы работаем с партнерами, чтобы дать больше защиты людям, городу и региону.", - указал глава государства. 

Дополнение 

Как сообщает ОП, также Зеленский и Рютте в Харькове приняли участие в заседании военного кабинета. Лидеры пообщались с министром обороны Рустемом Умеровым, главнокомандующим ВСУ Александром Сырским и командующим Воздушных сил ВСУ Николаем Олещуком. 

Представители украинской армии рассказали о текущей ситуации на поле боя, особенностях российских воздушных обстрелов.

Также они проинформировали о критических потребностях Сил обороны в снарядах, средствах ПВО и бронетехнике. Отдельно обсудили потребности сил ПВО для защиты Харькова. 

Украина подписала двустороннее соглашение по безопасности с Нидерландами - Зеленский1 марта 2024, 14:35 • 8643 просмотра

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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Зеленский с премьером Нидерландов почтили память детей, погибших из-за агрессии рф

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