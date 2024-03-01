Зеленский с премьером Нидерландов почтили память детей, погибших из-за агрессии рф

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Нидерландов Марк Рютте осмотрели в Харькове здания, поврежденные российскими атаками и почтили память детей, погибших в войне, сообщает УНН.

С премьер-министром Нидерландов Марком Рютте осмотрели здания, поврежденные в результате российских обстрелов Харькова, и почтили память детей, погибших из-за агрессии россии - написал Зеленский в соцсетях.

По словам Президента, с начала полномасштабного российского вторжения в Харькове разрушено более 20 тысяч зданий. Речь идет о школах, университетах, домах, детских садах и церквях.

"Город изуродован российскими обстрелами, но точно непокоренный. Мы работаем с партнерами, чтобы дать больше защиты людям, городу и региону.", - указал глава государства.

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Как сообщает ОП, также Зеленский и Рютте в Харькове приняли участие в заседании военного кабинета. Лидеры пообщались с министром обороны Рустемом Умеровым, главнокомандующим ВСУ Александром Сырским и командующим Воздушных сил ВСУ Николаем Олещуком.

Представители украинской армии рассказали о текущей ситуации на поле боя, особенностях российских воздушных обстрелов.

Также они проинформировали о критических потребностях Сил обороны в снарядах, средствах ПВО и бронетехнике. Отдельно обсудили потребности сил ПВО для защиты Харькова.

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