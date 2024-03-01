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Премьеру Нидерландов провели военный брифинг по ситуации на фронте - Зеленский

Премьеру Нидерландов провели военный брифинг по ситуации на фронте - Зеленский

Киев  •  УНН

1 марта 2024, 15:40  •  12723 просмотра

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Премьер-министр Нидерландов получил военный брифинг по ситуации на фронте от украинского военного руководства во время своего визита, чтобы обсудить продолжение военной поддержки.

Главком Александр Сырский, командующий Воздушных сил Николай Олещук, министр обороны Рустем Умеров провели специальный военный брифинг для премьер-министра Нидерландов Марка Рютте по ситуации на фронте, украинских возможностей в активных действиях и в защите на конкретных направлениях. Об этом сообщил Президент Владимир Зеленский в видеообращении, передает УНН.

Сегодня есть новый пакет военной поддержки для наших воинов от Нидерландов. Кстати, Нидерланды активно помогают нам с ПВО, с коалицией F-16.

- сказал Зеленский.

Детали

По его словам, в  этом году новые истребители будут в украинском небе, и этот год должны сделать результативным в защите от российских управляемых авиабомб, от российских самолетов, от их ракет

Главком Александр Сырский, командующий Воздушных сил Николай Олещук, министр обороны Рустем Умеров провели специальный военный брифинг для Марка Рютте о ситуации на фронте сейчас, о наших возможностях в активных действиях и в защите на конкретных направлениях. Конечно, говорили и именно по Харькову. Я благодарен за готовность Нидерландов помогать и в дальнейшем. 

- сообщил Зеленский.

Также он отметил, что было подписано с Марком двустороннее соглашение по безопасности между государствами - гарантии безопасности, сотрудничество по безопасности.

Зеленский отметил, что это уже седьмое такое соглашение по безопасности с партнерами и назвал его сильным соглашением.

Есть конкретный объем военной поддержки на год - 2 миллиарда евро, есть все детали нашей совместной работы и в оборонной сфере, и в политике, и для достижения справедливости. Нидерланды поддерживают необходимость создания специального трибунала по российской агрессии, поддерживают нашу работу - и в Украине, и с партнерами - по привлечению к ответственности всех российских военных преступников и усилению санкций против России за войну. И это сегодня действительно сильный визит. Я благодарен Марку лично и всему народу Нидерландов за поддержку Украины.

 - сказал Зеленский.

Дополнение

Зеленский с премьером Нидерландов почтили память детей, погибших из-за агрессии рф.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

ВойнаПолитика
mark-ryutteМарк Рютте
ukrainskie-sukhoputnie-voiskaУкраинские сухопутные войска
ministerstvo-oborony-ukrainaМинистерство обороны Украины
voenno-vozdushnie-sili-ukrainiВоенно-воздушные силы Украины
vooruzhennie-sili-ukrainiВооруженные силы Украины
nikolai-oleshchukНиколай Олещук
oleksandr-syrskyiАлександр Сырский
niderlandiНидерланды
volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
varianty-f-16-fighting-falcon-vid-general-dynamicsF-16 Fighting Falcon
kharkivХарьков
Прем’єру Нідерландів провели військовий брифінг щодо ситуації на фронті – Зеленський
Prime Minister of the Netherlands received a military briefing on the situation at the front - Zelenskyy
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Премьеру Нидерландов провели военный брифинг по ситуации на фронте - Зеленский

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