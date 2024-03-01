Премьеру Нидерландов провели военный брифинг по ситуации на фронте - Зеленский
Киев • УНН
Премьер-министр Нидерландов получил военный брифинг по ситуации на фронте от украинского военного руководства во время своего визита, чтобы обсудить продолжение военной поддержки.
Главком Александр Сырский, командующий Воздушных сил Николай Олещук, министр обороны Рустем Умеров провели специальный военный брифинг для премьер-министра Нидерландов Марка Рютте по ситуации на фронте, украинских возможностей в активных действиях и в защите на конкретных направлениях. Об этом сообщил Президент Владимир Зеленский в видеообращении, передает УНН.
Сегодня есть новый пакет военной поддержки для наших воинов от Нидерландов. Кстати, Нидерланды активно помогают нам с ПВО, с коалицией F-16.
Детали
По его словам, в этом году новые истребители будут в украинском небе, и этот год должны сделать результативным в защите от российских управляемых авиабомб, от российских самолетов, от их ракет
Главком Александр Сырский, командующий Воздушных сил Николай Олещук, министр обороны Рустем Умеров провели специальный военный брифинг для Марка Рютте о ситуации на фронте сейчас, о наших возможностях в активных действиях и в защите на конкретных направлениях. Конечно, говорили и именно по Харькову. Я благодарен за готовность Нидерландов помогать и в дальнейшем.
Также он отметил, что было подписано с Марком двустороннее соглашение по безопасности между государствами - гарантии безопасности, сотрудничество по безопасности.
Зеленский отметил, что это уже седьмое такое соглашение по безопасности с партнерами и назвал его сильным соглашением.
Есть конкретный объем военной поддержки на год - 2 миллиарда евро, есть все детали нашей совместной работы и в оборонной сфере, и в политике, и для достижения справедливости. Нидерланды поддерживают необходимость создания специального трибунала по российской агрессии, поддерживают нашу работу - и в Украине, и с партнерами - по привлечению к ответственности всех российских военных преступников и усилению санкций против России за войну. И это сегодня действительно сильный визит. Я благодарен Марку лично и всему народу Нидерландов за поддержку Украины.
Дополнение
Зеленский с премьером Нидерландов почтили память детей, погибших из-за агрессии рф.
Премьеру Нидерландов провели военный брифинг по ситуации на фронте - Зеленский
Премьер-министр Нидерландов получил военный брифинг по ситуации на фронте от украинского военного руководства во время своего визита, чтобы обсудить продолжение военной поддержки.
Сохранение редких растений и животных: в Донецкой области создана первая охранная зона для объектов Красной книги
Первая охранная зона для сохранения редких растений и животных, занесенных в Красную книгу Украины, была создана в Донецкой области, которая охватывает 143 142 га меловой степи.
В Болгарии начал действовать запрет на импорт нефти из россии
Болгария запретила импорт нефти из россии 1 марта, чтобы избежать косвенного финансирования рф на фоне геополитической напряженности.
Зеленский с премьером Нидерландов почтили память детей, погибших из-за агрессии рф
Президент Зеленский и премьер-министр Нидерландов Рютте почтили память детей, погибших на войне, и осмотрели поврежденные после российских атак здания в Харькове.
Венгрия отказалась выделять 18 миллионов долларов, предназначенных для вооружения Украины - глава МИД
Венгрия отказалась предоставить Украине 18 миллионов долларов на вооружение. По словам министра иностранных дел Венгрии Петра Сийярто, его страна выступает за мирные переговоры по регулированию конфликта в Украине.
Связанные с энергетикой выбросы CO2 до сих пор высоки, но значительное наращивание чистой энергии ограничило рост - МЭА
Глобальные выбросы CO2, связанные с энергетикой, выросли на 1,1% в 2023 году, что меньше, чем в предыдущем году, благодаря широкому использованию солнечных, ветровых и электрических транспортных средств.
Пытал гражданских во время оккупации Херсона: российскому оккупанту сообщили о подозрении
российскому спецназовцу, который незаконно удерживал и пытал гражданских лиц во время оккупации Херсонской области Украины, заочно сообщено о подозрении.
Обучение в условиях войны: Зеленский показал премьеру Нидерландов метрошколу в Харькове
Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Нидерландов Марк Рютте посетили школу, которая работает в харьковском метро, и пообщались с детьми о том, что обучение в ней продолжается несмотря на войну.
Польские фермеры заблокировали ПП "Шегини" для всех грузовиков - Демченко
Польские фермеры полностью заблокировали движение грузовиков на через пункт пропуска "Медика-Шегини" на границе с Украиной.
Ракетный удар рф по Константиновке на Донетчине: повреждены по меньшей мере 18 гражданских объектов
Российский ракетный обстрел города Константиновка в Донецкой области повредил по меньшей мере 18 гражданских объектов, включая больницу и детские сады.