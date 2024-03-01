Премьеру Нидерландов провели военный брифинг по ситуации на фронте - Зеленский

Главком Александр Сырский, командующий Воздушных сил Николай Олещук, министр обороны Рустем Умеров провели специальный военный брифинг для премьер-министра Нидерландов Марка Рютте по ситуации на фронте, украинских возможностей в активных действиях и в защите на конкретных направлениях. Об этом сообщил Президент Владимир Зеленский в видеообращении, передает УНН.

Сегодня есть новый пакет военной поддержки для наших воинов от Нидерландов. Кстати, Нидерланды активно помогают нам с ПВО, с коалицией F-16. - сказал Зеленский.

Детали

По его словам, в этом году новые истребители будут в украинском небе, и этот год должны сделать результативным в защите от российских управляемых авиабомб, от российских самолетов, от их ракет

Главком Александр Сырский, командующий Воздушных сил Николай Олещук, министр обороны Рустем Умеров провели специальный военный брифинг для Марка Рютте о ситуации на фронте сейчас, о наших возможностях в активных действиях и в защите на конкретных направлениях. Конечно, говорили и именно по Харькову. Я благодарен за готовность Нидерландов помогать и в дальнейшем. - сообщил Зеленский.

Также он отметил, что было подписано с Марком двустороннее соглашение по безопасности между государствами - гарантии безопасности, сотрудничество по безопасности.

Зеленский отметил, что это уже седьмое такое соглашение по безопасности с партнерами и назвал его сильным соглашением.

Есть конкретный объем военной поддержки на год - 2 миллиарда евро, есть все детали нашей совместной работы и в оборонной сфере, и в политике, и для достижения справедливости. Нидерланды поддерживают необходимость создания специального трибунала по российской агрессии, поддерживают нашу работу - и в Украине, и с партнерами - по привлечению к ответственности всех российских военных преступников и усилению санкций против России за войну. И это сегодня действительно сильный визит. Я благодарен Марку лично и всему народу Нидерландов за поддержку Украины. - сказал Зеленский.

Дополнение

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