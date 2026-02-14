Прем'єр Великої Британії: у разі мирної угоди в Україні переозброєння росії лише прискориться

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що навіть на тлі війни проти України росія нарощує потенціал, і це створює зростаючий ризик для всієї Європи та НАТО. Про це він сказав на Мюнхенській конференції безпеки 14 лютого, передає УНН.

Деталі

За його словами, москва "зробила величезну стратегічну помилку в Україні", а російські втрати вже "налічують понад мільйон".

Водночас, наголосив Стармер, кремль паралельно переозброюється, відновлює збройні сили та промислову базу, а в Альянсі раніше попереджали: росія може бути готова застосувати військову силу проти НАТО до кінця цього десятиліття.

Міністр оборони Німеччини: "У 2029 році росія буде в змозі напасти на одну з країн НАТО"

Окремо він вказав, що, на його думку, у разі припинення бойових дій в Україні переозброєння росії може піти ще швидше.

"У разі мирної угоди в Україні, над якою ми всі наполегливо працюємо, переозброєння росії лише прискориться. Ширша небезпека для Європи на цьому не закінчиться, вона зросте. Тож, ми повинні повністю відповісти на цю загрозу", - заявив голова британського уряду.

Виступ Кіра Стармера прозвучав на тлі дискусій у Мюнхені щодо майбутньої архітектури безпеки в Європі та ролі трансатлантичної співпраці.

Нагадаємо

На початку лютого 2026 року в Міноборони Великої Британії заявили про намір кремля "інституціоналізувати війну" через нових кандидатів у держдуму.