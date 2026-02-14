Прем'єр Великої Британії: у разі мирної угоди в Україні переозброєння росії лише прискориться
Кір Стармер заявив, що Росія нарощує потенціал навіть на тлі війни, що створює зростаючий ризик для всієї Європи та НАТО. Він наголосив, що переозброєння Росії може прискоритися після припинення бойових дій в Україні.
Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що навіть на тлі війни проти України росія нарощує потенціал, і це створює зростаючий ризик для всієї Європи та НАТО. Про це він сказав на Мюнхенській конференції безпеки 14 лютого, передає УНН.

За його словами, москва "зробила величезну стратегічну помилку в Україні", а російські втрати вже "налічують понад мільйон".
Водночас, наголосив Стармер, кремль паралельно переозброюється, відновлює збройні сили та промислову базу, а в Альянсі раніше попереджали: росія може бути готова застосувати військову силу проти НАТО до кінця цього десятиліття.
Окремо він вказав, що, на його думку, у разі припинення бойових дій в Україні переозброєння росії може піти ще швидше.
"У разі мирної угоди в Україні, над якою ми всі наполегливо працюємо, переозброєння росії лише прискориться. Ширша небезпека для Європи на цьому не закінчиться, вона зросте. Тож, ми повинні повністю відповісти на цю загрозу", - заявив голова британського уряду.
Виступ Кіра Стармера прозвучав на тлі дискусій у Мюнхені щодо майбутньої архітектури безпеки в Європі та ролі трансатлантичної співпраці.

На початку лютого 2026 року в Міноборони Великої Британії заявили про намір кремля "інституціоналізувати війну" через нових кандидатів у держдуму.