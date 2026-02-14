$42.990.00
11:01 • 2160 перегляди
У Китаї заявили, що країна не є залученою до війни між рф та Україною і не має вирішального впливу
09:35 • 6140 перегляди
Генштаб підтвердив ураження російських катера БК-16 та РЛС у Криму
08:57 • 8812 перегляди
Рубіо: ми не знаємо, чи росіяни серйозно налаштовані закінчити війну - вони кажуть, що так
Ексклюзив
06:42 • 11088 перегляди
Реєстрація Starlink для росіян - на скільки можна загриміти за грати
Ексклюзив
13 лютого, 16:25 • 23322 перегляди
"Потрібно подавати протест" - Борзов про справу Гераскевича і російський прапор на Іграх
Ексклюзив
13 лютого, 14:32 • 40407 перегляди
"Влад чудово тримався та блискуче наводив свої контраргументи": адвокат Гераскевича розповів про перспективи позову проти МОК
13 лютого, 13:41 • 35532 перегляди
Україна очікує остаточного схвалення угоди з МВФ найближчими тижнями
13 лютого, 12:31 • 35426 перегляди
Українська делегація готується до переговорів у Женеві 17-18 лютого, склад перемовників визначено - Умєров
Ексклюзив
13 лютого, 11:25 • 63715 перегляди
Відкриті конкурси на держпосади: замість точкових "перезавантажень" необхідна системна реформа
Ексклюзив
13 лютого, 10:00 • 90523 перегляди
Чому Дональд Трамп не тисне на росію: політолог назвав причини
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Прем'єр Великої Британії: у разі мирної угоди в Україні переозброєння росії лише прискориться

Київ • УНН

 • 144 перегляди

Кір Стармер заявив, що Росія нарощує потенціал навіть на тлі війни, що створює зростаючий ризик для всієї Європи та НАТО. Він наголосив, що переозброєння Росії може прискоритися після припинення бойових дій в Україні.

Прем'єр Великої Британії: у разі мирної угоди в Україні переозброєння росії лише прискориться

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що навіть на тлі війни проти України росія нарощує потенціал, і це створює зростаючий ризик для всієї Європи та НАТО. Про це він сказав на Мюнхенській конференції безпеки 14 лютого, передає УНН.

Деталі

За його словами, москва "зробила величезну стратегічну помилку в Україні", а російські втрати вже "налічують понад мільйон".

Водночас, наголосив Стармер, кремль паралельно переозброюється, відновлює збройні сили та промислову базу, а в Альянсі раніше попереджали: росія може бути готова застосувати військову силу проти НАТО до кінця цього десятиліття.

Міністр оборони Німеччини: "У 2029 році росія буде в змозі напасти на одну з країн НАТО"12.06.24, 17:31 • 16464 перегляди

Окремо він вказав, що, на його думку, у разі припинення бойових дій в Україні переозброєння росії може піти ще швидше.

"У разі мирної угоди в Україні, над якою ми всі наполегливо працюємо, переозброєння росії лише прискориться. Ширша небезпека для Європи на цьому не закінчиться, вона зросте. Тож, ми повинні повністю відповісти на цю загрозу", - заявив голова британського уряду.

Виступ Кіра Стармера прозвучав на тлі дискусій у Мюнхені щодо майбутньої архітектури безпеки в Європі та ролі трансатлантичної співпраці.

Нагадаємо

На початку лютого 2026 року в Міноборони Великої Британії заявили про намір кремля "інституціоналізувати війну" через нових кандидатів у держдуму.

Олександра Василенко

ПолітикаСвіт
Техніка
Мобілізація
Воєнний стан
Війна в Україні
Кір Стармер
НАТО
Мюнхен
Велика Британія
Європа
Україна