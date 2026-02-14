Премьер Великобритании: в случае мирного соглашения в Украине перевооружение России только ускорится

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что даже на фоне войны против Украины Россия наращивает потенциал, и это создает растущий риск для всей Европы и НАТО. Об этом он сказал на Мюнхенской конференции по безопасности 14 февраля, передает УНН.

Подробности

По его словам, Москва "совершила огромную стратегическую ошибку в Украине", а российские потери уже "насчитывают более миллиона".

В то же время, подчеркнул Стармер, Кремль параллельно перевооружается, восстанавливает вооруженные силы и промышленную базу, а в Альянсе ранее предупреждали: Россия может быть готова применить военную силу против НАТО до конца этого десятилетия.

Министр обороны Германии: "В 2029 году россия будет в состоянии напасть на одну из стран НАТО"

Отдельно он указал, что, по его мнению, в случае прекращения боевых действий в Украине перевооружение России может пойти еще быстрее.

"В случае мирного соглашения в Украине, над которым мы все упорно работаем, перевооружение России только ускорится. Более широкая опасность для Европы на этом не закончится, она возрастет. Поэтому мы должны полностью ответить на эту угрозу", - заявил глава британского правительства.

Выступление Кира Стармера прозвучало на фоне дискуссий в Мюнхене о будущей архитектуре безопасности в Европе и роли трансатлантического сотрудничества.

Напомним

В начале февраля 2026 года в Минобороны Великобритании заявили о намерении Кремля "институционализировать войну" через новых кандидатов в Госдуму.