11:01 • 1980 просмотра
В Китае заявили, что страна не вовлечена в войну между рф и Украиной и не имеет решающего влияния
09:35 • 5742 просмотра
Генштаб подтвердил поражение российских катера БК-16 и РЛС в Крыму
08:57 • 8388 просмотра
Рубио: мы не знаем, серьезно ли россияне настроены закончить войну - они говорят, что да
Эксклюзив
06:42 • 10872 просмотра
Регистрация Starlink для россиян - на сколько можно загреметь за решетку
Эксклюзив
13 февраля, 16:25 • 23149 просмотра
"Нужно подавать протест" - Борзов о деле Гераскевича и российском флаге на Играх
Эксклюзив
13 февраля, 14:32 • 40291 просмотра
"Влад прекрасно держался и блестяще приводил свои контраргументы": адвокат Гераскевича рассказал о перспективах иска против МОК
13 февраля, 13:41 • 35457 просмотра
Украина ожидает окончательного одобрения соглашения с МВФ в ближайшие недели
13 февраля, 12:31 • 35388 просмотра
Украинская делегация готовится к переговорам в Женеве 17-18 февраля, состав переговорщиков определен - Умеров
Эксклюзив
13 февраля, 11:25 • 63592 просмотра
Открытые конкурсы на госдолжности: вместо точечных "перезагрузок" необходима системная реформа
Эксклюзив
13 февраля, 10:00 • 90182 просмотра
Почему Дональд Трамп не давит на россию: политолог назвал причины
Открытые конкурсы на госдолжности: вместо точечных "перезагрузок" необходима системная реформа
Эксклюзив
13 февраля, 11:25 • 63592 просмотра
Почему Дональд Трамп не давит на россию: политолог назвал причины
Эксклюзив
13 февраля, 10:00 • 90182 просмотра
Масленица: история праздника и традиционные блюда
Эксперт объяснил, почему льготы для авиаотрасли - это инвестиция, а не потери бюджета
В ПФУ объяснили, как маломобильным людям быстро возобновить пенсию после приостановки выплат
Премьер Великобритании: в случае мирного соглашения в Украине перевооружение России только ускорится

Киев • УНН

 • 2 просмотра

Кир Стармер заявил, что Россия наращивает потенциал даже на фоне войны, что создает растущий риск для всей Европы и НАТО. Он подчеркнул, что перевооружение России может ускориться после прекращения боевых действий в Украине.

Премьер Великобритании: в случае мирного соглашения в Украине перевооружение России только ускорится

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что даже на фоне войны против Украины Россия наращивает потенциал, и это создает растущий риск для всей Европы и НАТО. Об этом он сказал на Мюнхенской конференции по безопасности 14 февраля, передает УНН.

Подробности

По его словам, Москва "совершила огромную стратегическую ошибку в Украине", а российские потери уже "насчитывают более миллиона".

В то же время, подчеркнул Стармер, Кремль параллельно перевооружается, восстанавливает вооруженные силы и промышленную базу, а в Альянсе ранее предупреждали: Россия может быть готова применить военную силу против НАТО до конца этого десятилетия.

Министр обороны Германии: "В 2029 году россия будет в состоянии напасть на одну из стран НАТО"12.06.24, 17:31 • 16464 просмотра

Отдельно он указал, что, по его мнению, в случае прекращения боевых действий в Украине перевооружение России может пойти еще быстрее.

"В случае мирного соглашения в Украине, над которым мы все упорно работаем, перевооружение России только ускорится. Более широкая опасность для Европы на этом не закончится, она возрастет. Поэтому мы должны полностью ответить на эту угрозу", - заявил глава британского правительства.

Выступление Кира Стармера прозвучало на фоне дискуссий в Мюнхене о будущей архитектуре безопасности в Европе и роли трансатлантического сотрудничества.

Напомним

В начале февраля 2026 года в Минобороны Великобритании заявили о намерении Кремля "институционализировать войну" через новых кандидатов в Госдуму.

Александра Василенко

