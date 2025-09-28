$41.490.00
Ексклюзив
08:59 • 722 перегляди
Нові можливості та обережність у планах: астропрогноз для всіх знаків зодіаку на 29 вересня - 5 жовтня
Ексклюзив
08:33 • 2786 перегляди
Крадіжка дитячих колготок: злодії пробирались тунелем та різали стіну
07:36 • 6928 перегляди
Понад 12 годин тривала масована російська атака на Україну: ми будемо завдавати ударів у відповідь - Зеленський
Ексклюзив
06:00 • 13008 перегляди
Вітамін D: чому він потрібен організму та коли лікарі його призначають
27 вересня, 16:24 • 41808 перегляди
росію не допустили до Ради ІСАО, забракло шести голосів
27 вересня, 15:30 • 62879 перегляди
Якщо росія хоче блекаут у Києві, то отримає блекаут у москві - Зеленський
26 вересня, 14:33 • 77012 перегляди
П'ять довгоочікуваних кінопрем'єр жовтня, які не можна пропустити: що подивитись
Ексклюзив
26 вересня, 14:01 • 128187 перегляди
Вибори в Молдові: до чого може призвести реванш проросійських сил
26 вересня, 13:31 • 54350 перегляди
Україна готова долучитись до проєкту "Стіна дронів": технічні команди для підготовки може відправити просто зараз
26 вересня, 12:45 • 46531 перегляди
Зеленський попросив Трампа надати Україні ракети Tomahawk на закритій в ООН – Telegraph
Понад 600 ударних об'єктів ворога минулої ночі знищено захисниками України

Київ • УНН

 • 1000 перегляди

Повітряні Сили ЗСУ виявили та супроводжували 643 засоби повітряного нападу рф, знешкодивши 611 з них. Основний удар припав на Київ, серед знищених цілей – БПЛА, крилаті ракети та реактивні безпілотники.

Понад 600 ударних об'єктів ворога минулої ночі знищено захисниками України

Загалом, військами Повітряних Сил, виявлено та здійснено супровід 643 засобів повітряного нападу російських загарбників. 

Передає УНН із посиланням на пресслужбу Повітряних Сил Збройних Сил України.

Деталі

Протиповітряна оборона України знешкодила 611 російських засобів повітряного нападу.

Основний напрямок удару був Київ.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За попередніми даними, станом на 10.30, протиповітряною обороною збито/подавлено 611 повітряних цілей

- ідеться у повідомленні. 

Зокрема:

  • 566 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотників інших типів;
    • 2 реактивних БпЛА типу "Бандероль";
      • 35 крилатих ракет Х-101;
        • 8 крилатих ракет "Калібр".

          Доповнення

          Згідно зі звітом, під час чернгового російського удару, у ніч на 28 вересня, радіотехнічними військами Повітряних Сил виявлено та здійснено супровід 643 засобів повітряного нападу:

          • 593 ударних БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотників інших типів із напрямків Курськ, Брянськ, Міллерово, Орел, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ – рф;
            • Чауда, Кача – ТОТ Криму; - 2 реактивних БпЛА типу "Бандероль" із Курської обл. - рф.;
              • 2 аеробалістичних ракет Х-47М2 “Кинджал” із повітряного простору Липецької обл. - рф.;
                • 38 крилатих ракет Х-101 із повітряного простору Саратовської обл.- рф.;
                  • 8 крилатих ракет "Калібр" із акваторії Чорного моря.

                    Нагадаємо

                    Протягом минулої доби зафіксовано 173 бойових зіткнення. За уточненою інформацією, вчора противник завдав 81 авіаційного удару, скинувши 156 керованих авіабомб. 

                    27 вересня армія рф втратила 1110 військових, 45 артилерійських систем та 7 танків.

                    Ігор Тележніков

