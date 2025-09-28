Понад 600 ударних об'єктів ворога минулої ночі знищено захисниками України
Київ • УНН
Повітряні Сили ЗСУ виявили та супроводжували 643 засоби повітряного нападу рф, знешкодивши 611 з них. Основний удар припав на Київ, серед знищених цілей – БПЛА, крилаті ракети та реактивні безпілотники.
Загалом, військами Повітряних Сил, виявлено та здійснено супровід 643 засобів повітряного нападу російських загарбників.
Передає УНН із посиланням на пресслужбу Повітряних Сил Збройних Сил України.
Деталі
Протиповітряна оборона України знешкодила 611 російських засобів повітряного нападу.
Основний напрямок удару був Київ.
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За попередніми даними, станом на 10.30, протиповітряною обороною збито/подавлено 611 повітряних цілей
Зокрема:
- 566 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотників інших типів;
- 2 реактивних БпЛА типу "Бандероль";
- 35 крилатих ракет Х-101;
- 8 крилатих ракет "Калібр".
Доповнення
Згідно зі звітом, під час чернгового російського удару, у ніч на 28 вересня, радіотехнічними військами Повітряних Сил виявлено та здійснено супровід 643 засобів повітряного нападу:
- 593 ударних БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотників інших типів із напрямків Курськ, Брянськ, Міллерово, Орел, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ – рф;
- Чауда, Кача – ТОТ Криму; - 2 реактивних БпЛА типу "Бандероль" із Курської обл. - рф.;
- 2 аеробалістичних ракет Х-47М2 “Кинджал” із повітряного простору Липецької обл. - рф.;
- 38 крилатих ракет Х-101 із повітряного простору Саратовської обл.- рф.;
- 8 крилатих ракет "Калібр" із акваторії Чорного моря.
Нагадаємо
Протягом минулої доби зафіксовано 173 бойових зіткнення. За уточненою інформацією, вчора противник завдав 81 авіаційного удару, скинувши 156 керованих авіабомб.
27 вересня армія рф втратила 1110 військових, 45 артилерійських систем та 7 танків.