Более 600 ударных объектов врага минувшей ночью уничтожено защитниками Украины
Киев • УНН
Воздушные Силы ВСУ обнаружили и сопровождали 643 средства воздушного нападения РФ, обезвредив 611 из них. Основной удар пришелся на Киев, среди уничтоженных целей – БПЛА, крылатые ракеты и реактивные беспилотники.
В общей сложности войсками Воздушных Сил выявлено и осуществлено сопровождение 643 средств воздушного нападения российских захватчиков.
Передает УНН со ссылкой на пресс-службу Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины.
Детали
Противовоздушная оборона Украины обезвредила 611 российских средств воздушного нападения.
Основное направление удара был Киев.
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины. По предварительным данным, по состоянию на 10.30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 611 воздушных целей
В частности:
- 566 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера и беспилотников других типов;
- 2 реактивных БпЛА типа "Бандероль";
- 35 крылатых ракет Х-101;
- 8 крылатых ракет "Калибр".
Дополнение
Согласно отчету, во время очередного российского удара, в ночь на 28 сентября, радиотехническими войсками Воздушных Сил выявлено и осуществлено сопровождение 643 средств воздушного нападения:
- 593 ударных БпЛА типа Shahed, Гербера и беспилотников других типов с направлений Курск, Брянск, Миллерово, Орел, Шаталово, Приморско-Ахтарск – рф;
- Чауда, Кача – ТОТ Крыма; - 2 реактивных БпЛА типа "Бандероль" из Курской обл. - рф.;
- 2 аэробаллистических ракет Х-47М2 “Кинжал” из воздушного пространства Липецкой обл. - рф.;
- 38 крылатых ракет Х-101 из воздушного пространства Саратовской обл.- рф.;
- 8 крылатых ракет "Калибр" из акватории Черного моря.
Напомним
За прошедшие сутки зафиксировано 173 боевых столкновения. По уточненной информации, вчера противник нанес 81 авиационный удар, сбросив 156 управляемых авиабомб.
27 сентября армия рф потеряла 1110 военных, 45 артиллерийских систем и 7 танков.