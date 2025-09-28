$41.490.00
Эксклюзив
08:33 • 1344 просмотра
Кража детских колготок: воры пробирались по туннелю и резали стену
07:36 • 6116 просмотра
Более 12 часов длилась массированная российская атака на Украину: мы будем наносить ответные удары - Зеленский
Эксклюзив
06:00 • 12706 просмотра
Витамин D: почему он нужен организму и когда врачи его назначают
27 сентября, 16:24 • 41544 просмотра
россию не допустили в Совет ИКАО, не хватило шести голосов
27 сентября, 15:30 • 62752 просмотра
Если россия хочет блэкаут в Киеве, то получит блэкаут в москве - Зеленский
26 сентября, 14:33 • 76848 просмотра
Пять долгожданных кинопремьер октября, которые нельзя пропустить: что посмотретьVideo
Эксклюзив
26 сентября, 14:01 • 127951 просмотра
Выборы в Молдове: к чему может привести реванш пророссийских сил
26 сентября, 13:31 • 54315 просмотра
Украина готова присоединиться к проекту "Стена дронов": технические команды для подготовки может отправить прямо сейчасPhoto
26 сентября, 12:45 • 46477 просмотра
Зеленский попросил Трампа предоставить Украине ракеты Tomahawk на закрытой встрече в ООН – TelegraphVideo
Эксклюзив
26 сентября, 09:46 • 40179 просмотра
Экономист прокомментировал мораторий на отключение света и газа в прифронтовых регионах
Более 600 ударных объектов врага минувшей ночью уничтожено защитниками Украины

Киев • УНН

 • 814 просмотра

Воздушные Силы ВСУ обнаружили и сопровождали 643 средства воздушного нападения РФ, обезвредив 611 из них. Основной удар пришелся на Киев, среди уничтоженных целей – БПЛА, крылатые ракеты и реактивные беспилотники.

Более 600 ударных объектов врага минувшей ночью уничтожено защитниками Украины

В общей сложности войсками Воздушных Сил выявлено и осуществлено сопровождение 643 средств воздушного нападения российских захватчиков. 

Передает УНН со ссылкой на пресс-службу Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины.

Детали

Противовоздушная оборона Украины обезвредила 611 российских средств воздушного нападения.

Основное направление удара был Киев.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины. По предварительным данным, по состоянию на 10.30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 611 воздушных целей

- говорится в сообщении. 

В частности:

  • 566 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера и беспилотников других типов;
    • 2 реактивных БпЛА типа "Бандероль";
      • 35 крылатых ракет Х-101;
        • 8 крылатых ракет "Калибр".

          Дополнение

          Согласно отчету, во время очередного российского удара, в ночь на 28 сентября, радиотехническими войсками Воздушных Сил выявлено и осуществлено сопровождение 643 средств воздушного нападения:

          • 593 ударных БпЛА типа Shahed, Гербера и беспилотников других типов с направлений Курск, Брянск, Миллерово, Орел, Шаталово, Приморско-Ахтарск – рф;
            • Чауда, Кача – ТОТ Крыма; - 2 реактивных БпЛА типа "Бандероль" из Курской обл. - рф.;
              • 2 аэробаллистических ракет Х-47М2 “Кинжал” из воздушного пространства Липецкой обл. - рф.;
                • 38 крылатых ракет Х-101 из воздушного пространства Саратовской обл.- рф.;
                  • 8 крылатых ракет "Калибр" из акватории Черного моря.

                    Напомним

                    За прошедшие сутки зафиксировано 173 боевых столкновения. По уточненной информации, вчера противник нанес 81 авиационный удар, сбросив 156 управляемых авиабомб. 

                    27 сентября армия рф потеряла 1110 военных, 45 артиллерийских систем и 7 танков.

                    Игорь Тележников

