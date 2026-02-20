Польща продовжує фінансувати роботу Starlink в Україні - Мінцифра

$43.270.03
16:35 • 628 перегляди
Через відлигу рівень води в річках України зросте: які області може підтопити
14:46 • 6644 перегляди
Україна розраховує на ще один раунд тристоронніх переговорів у лютому, відповіді готові і пріоритети визначені - Зеленський
13:29 • 12156 перегляди
НБУ припиняє обіг банкнот 1, 2, 5 та 10 гривень зразків 2003–2007 років
12:53 • 13844 перегляди
ЄС планує ухвалити 20-й пакет санкцій проти росії наступного понеділка - Каллас
12:27 • 16234 перегляди
Експорт китайських дронів до рф використовує новий маршрут через Таїланд - Bloomberg
Ексклюзив
20 лютого, 10:00 • 30895 перегляди
Defence City дає переваги підприємствам ОПК, але потребує гнучкіших умов доступу - експерт
20 лютого, 09:43 • 13063 перегляди
10 тисяч північнокорейських солдатів зараз у росії і навчаються гібридній війні - Зеленський
20 лютого, 07:56 • 19997 перегляди
Експорт оборонної продукції України може сягнути "кількох мільярдів доларів" цього року - заступник секретаря РНБО
Ексклюзив
19 лютого, 15:01 • 50033 перегляди
Україна підтвердила участь на Паралімпіаді-2026 і спростувала бойкот Ігор
Ексклюзив
19 лютого, 14:46 • 82667 перегляди
США проти Ірану: чи буде велика війна на Близькому Сході і що вигідно Україні
США та Канада перехопили 5 російських літаків біля Аляски 19 лютого - NORAD20 лютого, 07:52 • 21504 перегляди
Трамп схоже насилу не засинав на інавгураційному засіданні Ради миру - ЗМІVideo20 лютого, 08:31 • 33030 перегляди
Орбан випустив агітаційний ролик з кадрами із Зеленським перед виборамиPhoto20 лютого, 09:36 • 7774 перегляди
Блохи в домі: як дрібна проблема перетворюється на велику загрозу і що з цим робитиPhoto11:49 • 20810 перегляди
Три медичні трагедії і роки боротьби у судах: чи має українських пацієнт право на справедливість13:32 • 11772 перегляди
Три медичні трагедії і роки боротьби у судах: чи має українських пацієнт право на справедливість13:32 • 11846 перегляди
Блохи в домі: як дрібна проблема перетворюється на велику загрозу і що з цим робитиPhoto11:49 • 20899 перегляди
Defence City дає переваги підприємствам ОПК, але потребує гнучкіших умов доступу - експерт
Ексклюзив
20 лютого, 10:00 • 30895 перегляди
Найчуттєвіші і найвразливіші: що потрібно знати про знак зодіаку Риби19 лютого, 14:22 • 57372 перегляди
Топ дієвих порад, як покращити стосунки з партнером
Ексклюзив
19 лютого, 13:31 • 92772 перегляди
"Знайшла кохання на схилі літ" - Лілія Сандулеса таємно вийшла заміж вп'яте під час війни13:28 • 7172 перегляди
Трамп схоже насилу не засинав на інавгураційному засіданні Ради миру - ЗМІVideo20 лютого, 08:31 • 33113 перегляди
Зірка "Ейфорії" та "Анатомії Грей" Ерік Дейн помер у 53 роки після боротьби з БАС20 лютого, 06:37 • 38165 перегляди
Трамп доручив розсекретити урядові документи про позаземне життя та НЛО20 лютого, 06:27 • 35459 перегляди
MELOVIN прокоментував чутки про зраду свого колишнього коханого19 лютого, 21:12 • 28534 перегляди
Польща продовжує фінансувати роботу Starlink в Україні - Мінцифра

Київ • УНН

 • 44 перегляди

Польща продовжить фінансувати роботу терміналів Starlink в Україні, що забезпечує безперебійний зв'язок для лікарень, шкіл та критичної інфраструктури. За час повномасштабного вторгнення Польща передала понад 29 тисяч терміналів Starlink.

Польща продовжує фінансувати роботу Starlink в Україні - Мінцифра

Польща й надалі забезпечуватиме фінансування роботи терміналів Starlink в Україні, які відіграють ключову роль у підтримці звʼязку під час повномасштабної війни. Про це повідомляє Міністерство цифрової трансформації України, передає УНН.

Деталі

У відомстві наголосили, що завдяки Starlink безперебійний інтернет мають лікарні, школи, об’єкти критичної інфраструктури та прифронтові регіони, зокрема під час масштабних відключень електроенергії.

За час повномасштабного вторгнення Польща передала Україні понад 29 тисяч терміналів Starlink та продовжує фінансово підтримувати їхню роботу.

У Мінцифри підкреслили, що ця допомога є важливим внеском у цифрову стійкість держави та подякували польському уряду за підтримку й партнерство.

Нагадаємо

Росіяни відправляють військових встановлювати Wi-Fi-мости на різних висотах після відключення Starlink. Ці військові стають ідеальними цілями для українських пілотів FPV.

Андрій Тимощенков

СвітТехнології
Техніка
Енергетика
Мобілізація
Воєнний стан
Війна в Україні
Відключення світла
Блекаут 
Електроенергія
Starlink
Україна
Польща