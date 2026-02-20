Польща продовжує фінансувати роботу Starlink в Україні - Мінцифра
Київ • УНН
Польща продовжить фінансувати роботу терміналів Starlink в Україні, що забезпечує безперебійний зв'язок для лікарень, шкіл та критичної інфраструктури. За час повномасштабного вторгнення Польща передала понад 29 тисяч терміналів Starlink.
Польща й надалі забезпечуватиме фінансування роботи терміналів Starlink в Україні, які відіграють ключову роль у підтримці звʼязку під час повномасштабної війни. Про це повідомляє Міністерство цифрової трансформації України, передає УНН.
Деталі
У відомстві наголосили, що завдяки Starlink безперебійний інтернет мають лікарні, школи, об’єкти критичної інфраструктури та прифронтові регіони, зокрема під час масштабних відключень електроенергії.
За час повномасштабного вторгнення Польща передала Україні понад 29 тисяч терміналів Starlink та продовжує фінансово підтримувати їхню роботу.
У Мінцифри підкреслили, що ця допомога є важливим внеском у цифрову стійкість держави та подякували польському уряду за підтримку й партнерство.
Нагадаємо
Росіяни відправляють військових встановлювати Wi-Fi-мости на різних висотах після відключення Starlink. Ці військові стають ідеальними цілями для українських пілотів FPV.