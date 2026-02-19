$43.290.03
Ексклюзив
11:28 • 3934 перегляди
Знести чи компенсувати вартість: чи може громада Одеси відібрати землю у скандальної клініки Odrex?
09:20 • 14476 перегляди
"Отруєння" нардепів не пов'язані з харчуванням у їдальні, виявили норовірус - апарат ВР
09:12 • 16047 перегляди
Дрони СБУ вразили нафтобазу "Великолукська" у псковській області рф - джерело
Ексклюзив
07:36 • 17677 перегляди
Ями на дорогах: чому зі снігом зникає і асфальт та куди звертатись у разі пошкодження авто
07:02 • 14494 перегляди
"Вони завжди забувають, що ми не росія": Зеленський розкрив умови проведення виборів в Україні
Ексклюзив
18 лютого, 16:17 • 30386 перегляди
Чергові переговори без прориву: москва затягує час, Трамп продовжує жити в ілюзіях, а Україна не дозволяє нав’язати капітуляцію
18 лютого, 15:06 • 66467 перегляди
Винищувачі лінійки “F”: від культового “Топ Ган” до сучасного F-35PhotoVideo
Ексклюзив
18 лютого, 14:25 • 50891 перегляди
Світла менше, а суми у платіжках більші - як це працює
Ексклюзив
18 лютого, 12:34 • 68969 перегляди
Defence City: фільтр доброчесності чи інструмент блокування розвитку ОПК
Ексклюзив
18 лютого, 10:59 • 37288 перегляди
Вирок і амністія завдяки усиновленню дитини: парламентська ТСК має багато питань до директора НАБУ Кривоноса
ЗСУ ліквідують росіян при встановленні Wi-Fi-мостів після блокування Starlink - ЦПД

Київ • УНН

 • 38 перегляди

росіяни відправляють військових встановлювати Wi-Fi-мости на різних висотах після відключення Starlink. Ці військові стають ідеальними цілями для українських пілотів FPV.

ЗСУ ліквідують росіян при встановленні Wi-Fi-мостів після блокування Starlink - ЦПД

росіяни відправляють своїх військових встановлювати Wi-Fi-мости на різних висотах, чим підписують їм смертний вирок. Про це повідомляє УНН з посиланням на начальника Центру протидії дезінформації при Раді національної безпеки і оборони України Олександра Коваленка.

Деталі

Після відключення росіянам Starlink вони відправляють військових встановлювати Wi-Fi-мости на різних висотах. Ці військові - ідеальні цілі для наших пілотів FPV

- йдеться в дописі.

Увага, відео 18+!!!

Додатково

У Міністерстві оборони України повідомили: термінали Starlink, які використовувались російськими військами на окупованих територіях, вже заблоковані.

Також в Україні запустили реєстрацію терміналів Starlink через "білий список" у відповідь на використання їх росіянами.

Згодом у Міноборони України пояснили процедуру верифікації Starlink через "білий список" SpaceX.

Водночас Інститут вивчення війни повідомив, що блокування терміналів Starlink для росіян вплине на їхні спроби завдавати ударів по українській логістиці.

Нагадаємо

російські війська намагаються налагодити зв’язок без Starlink, тестуючи Wi-Fi-мости, LTE та супутниковий інтернет Ямал і Експрес. Найскладнішим залишається зв'язок на нулі та для мобільних екіпажів БПЛА.

Євген Устименко

Війна в УкраїніТехнології