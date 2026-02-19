ЗСУ ліквідують росіян при встановленні Wi-Fi-мостів після блокування Starlink - ЦПД
Київ • УНН
росіяни відправляють своїх військових встановлювати Wi-Fi-мости на різних висотах, чим підписують їм смертний вирок. Про це повідомляє УНН з посиланням на начальника Центру протидії дезінформації при Раді національної безпеки і оборони України Олександра Коваленка.
Деталі
Після відключення росіянам Starlink вони відправляють військових встановлювати Wi-Fi-мости на різних висотах. Ці військові - ідеальні цілі для наших пілотів FPV
Увага, відео 18+!!!
Додатково
У Міністерстві оборони України повідомили: термінали Starlink, які використовувались російськими військами на окупованих територіях, вже заблоковані.
Також в Україні запустили реєстрацію терміналів Starlink через "білий список" у відповідь на використання їх росіянами.
Згодом у Міноборони України пояснили процедуру верифікації Starlink через "білий список" SpaceX.
Водночас Інститут вивчення війни повідомив, що блокування терміналів Starlink для росіян вплине на їхні спроби завдавати ударів по українській логістиці.
Нагадаємо
російські війська намагаються налагодити зв’язок без Starlink, тестуючи Wi-Fi-мости, LTE та супутниковий інтернет Ямал і Експрес. Найскладнішим залишається зв'язок на нулі та для мобільних екіпажів БПЛА.