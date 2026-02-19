ВСУ ликвидируют россиян при установке Wi-Fi-мостов после блокировки Starlink - ЦПД
Киев • УНН
россияне отправляют военных устанавливать Wi-Fi-мосты на разных высотах после отключения Starlink. Эти военные становятся идеальными целями для украинских пилотов FPV.
россияне отправляют своих военных устанавливать Wi-Fi-мосты на разных высотах, чем подписывают им смертный приговор. Об этом сообщает УНН со ссылкой на начальника Центра противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины Александра Коваленко.
Подробности
После отключения россиянам Starlink они отправляют военных устанавливать Wi-Fi-мосты на разных высотах. Эти военные - идеальные цели для наших пилотов FPV
Внимание, видео 18+!!!
Дополнительно
В Министерстве обороны Украины сообщили: терминалы Starlink, которые использовались российскими войсками на оккупированных территориях, уже заблокированы.
Также в Украине запустили регистрацию терминалов Starlink через "белый список" в ответ на использование их россиянами.
Впоследствии в Минобороны Украины объяснили процедуру верификации Starlink через "белый список" SpaceX.
В то же время Институт изучения войны сообщил, что блокировка терминалов Starlink для россиян повлияет на их попытки наносить удары по украинской логистике.
Напомним
российские войска пытаются наладить связь без Starlink, тестируя Wi-Fi-мосты, LTE и спутниковый интернет Ямал и Экспресс. Самым сложным остается связь на нуле и для мобильных экипажей БПЛА.