ВСУ ликвидируют россиян при установке Wi-Fi-мостов после блокировки Starlink - ЦПД

$43.290.03
51.260.09
ukenru
Эксклюзив
12:37 • 1162 просмотра
Резонансное интервью Залужного: эксперт объяснил, можно ли считать, что в Украине стартовала предвыборная кампания
Эксклюзив
11:28 • 8918 просмотра
Снести или компенсировать стоимость: может ли община Одессы отобрать землю у скандальной клиники Odrex?
09:20 • 16428 просмотра
"Отравления" нардепов не связаны с питанием в столовой, обнаружили норовирус - аппарат ВР
09:12 • 17846 просмотра
Дроны СБУ поразили нефтебазу "Великолукская" в псковской области рф - источник
Эксклюзив
07:36 • 19211 просмотра
Ямы на дорогах: почему со снегом исчезает и асфальт и куда обращаться в случае повреждения авто
07:02 • 15521 просмотра
"Они всегда забывают, что мы не россия": Зеленский раскрыл условия проведения выборов в Украине
Эксклюзив
18 февраля, 16:17 • 31031 просмотра
Очередные переговоры без прорыва: москва затягивает время, Трамп продолжает жить в иллюзиях, а Украина не позволяет навязать капитуляцию
18 февраля, 15:06 • 68149 просмотра
Истребители линейки “F”: от культового “Топ Ган” до современного F-35PhotoVideo
Эксклюзив
18 февраля, 14:25 • 50981 просмотра
Света меньше, а суммы в платежках больше — как это работает
Эксклюзив
18 февраля, 12:34 • 69103 просмотра
Defence City: фильтр добропорядочности или инструмент блокирования развития ОПК
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−3°
3м/с
60%
746мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
В Украине уже функционируют 305 центров жизнестойкости: детали от первой ледиVideo19 февраля, 03:17 • 10001 просмотра
США завершают десятилетнюю военную операцию в Сирии - WSJ19 февраля, 03:56 • 22335 просмотра
В РФ начали идеологическую обработку "белых воротничков" - ЦПД19 февраля, 05:31 • 8814 просмотра
Масштабную наркосеть накрыли в рамках спецоперации "Рубикон", 104 задержанных в Украине и за рубежом - Генпрокурор КравченкоVideo08:18 • 7916 просмотра
Лед тронулся: борьба с давлением на бизнес сдвинулась с мертвой точки, но заказные дела еще никуда не исчезли11:15 • 6252 просмотра
публикации
Снести или компенсировать стоимость: может ли община Одессы отобрать землю у скандальной клиники Odrex?
Эксклюзив
11:28 • 9040 просмотра
Лед тронулся: борьба с давлением на бизнес сдвинулась с мертвой точки, но заказные дела еще никуда не исчезли11:15 • 6472 просмотра
Рамадан 2026: священный месяц поста, молитвы и духовного обновления18 февраля, 17:10 • 32620 просмотра
Истребители линейки “F”: от культового “Топ Ган” до современного F-35PhotoVideo18 февраля, 15:06 • 68191 просмотра
Почему НСЗУ и Минздрав игнорируют вопросы журналистов о сотрудничестве со скандальной клиникой Odrex?18 февраля, 13:04 • 43782 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Руслан Кравченко
Джеффри Эпштейн
Фридрих Мерц
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Государственная граница Украины
Одесса
Великобритания
Реклама
УНН Lite
Китайская стримерша потеряла 140 тыс. фолловеров из-за сбоя бьюти-фильтра12:42 • 460 просмотра
Алексис из "Династии" трогательно поздравила на 32 года младшего возлюбленного с годовщиной бракаVideo18 февраля, 19:06 • 18709 просмотра
Шайа ЛаБаф устроил драку на Марди Гра с медиками, арестом и танцами во Французском кварталеPhoto18 февраля, 12:23 • 27013 просмотра
Звезда сериала "Бумажный дом" Урсула Корберо впервые стала мамойPhoto18 февраля, 11:16 • 28238 просмотра
Cardi B со сцены заявила, что больше не состоит в отношениях с отцом своего ребенкаVideo17 февраля, 17:21 • 32717 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Отопление
Шахед-136
FIFA (серия видеоигр)

ВСУ ликвидируют россиян при установке Wi-Fi-мостов после блокировки Starlink - ЦПД

Киев • УНН

 • 956 просмотра

россияне отправляют военных устанавливать Wi-Fi-мосты на разных высотах после отключения Starlink. Эти военные становятся идеальными целями для украинских пилотов FPV.

ВСУ ликвидируют россиян при установке Wi-Fi-мостов после блокировки Starlink - ЦПД

россияне отправляют своих военных устанавливать Wi-Fi-мосты на разных высотах, чем подписывают им смертный приговор. Об этом сообщает УНН со ссылкой на начальника Центра противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины Александра Коваленко.

Подробности

После отключения россиянам Starlink они отправляют военных устанавливать Wi-Fi-мосты на разных высотах. Эти военные - идеальные цели для наших пилотов FPV

- говорится в сообщении.

Внимание, видео 18+!!!

Дополнительно

В Министерстве обороны Украины сообщили: терминалы Starlink, которые использовались российскими войсками на оккупированных территориях, уже заблокированы.

Также в Украине запустили регистрацию терминалов Starlink через "белый список" в ответ на использование их россиянами.

Впоследствии в Минобороны Украины объяснили процедуру верификации Starlink через "белый список" SpaceX.

В то же время Институт изучения войны сообщил, что блокировка терминалов Starlink для россиян повлияет на их попытки наносить удары по украинской логистике.

Напомним

российские войска пытаются наладить связь без Starlink, тестируя Wi-Fi-мосты, LTE и спутниковый интернет Ямал и Экспресс. Самым сложным остается связь на нуле и для мобильных экипажей БПЛА.

Евгений Устименко

Война в УкраинеТехнологии