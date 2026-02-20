$43.270.03
Из-за оттепели уровень воды в реках Украины вырастет: какие области может подтопить
14:46 • 6628 просмотра
Украина рассчитывает на еще один раунд трехсторонних переговоров в феврале, ответы готовы и приоритеты определены - Зеленский
13:29 • 12148 просмотра
НБУ прекращает обращение банкнот 1, 2, 5 и 10 гривен образцов 2003–2007 годов
12:53 • 13838 просмотра
ЕС планирует принять 20-й пакет санкций против россии в следующий понедельник - Каллас
12:27 • 16228 просмотра
Экспорт китайских дронов в рф использует новый маршрут через Таиланд - Bloomberg
Эксклюзив
20 февраля, 10:00 • 30885 просмотра
Defence City дает преимущества предприятиям ОПК, но требует более гибких условий доступа - эксперт
20 февраля, 09:43 • 13060 просмотра
10 тысяч северокорейских солдат сейчас в россии и обучаются гибридной войне - Зеленский
20 февраля, 07:56 • 19995 просмотра
Экспорт оборонной продукции Украины может достичь "нескольких миллиардов долларов" в этом году - замсекретаря СНБО
Эксклюзив
19 февраля, 15:01 • 50031 просмотра
Украина подтвердила участие в Паралимпиаде-2026 и опровергла бойкот Игр
Эксклюзив
19 февраля, 14:46 • 82665 просмотра
США против Ирана: будет ли большая война на Ближнем Востоке и что выгодно Украине
Польша продолжает финансировать работу Starlink в Украине - Минцифра

Киев • УНН

 • 36 просмотра

Польша продолжит финансировать работу терминалов Starlink в Украине, что обеспечивает бесперебойную связь для больниц, школ и критической инфраструктуры. За время полномасштабного вторжения Польша передала более 29 тысяч терминалов Starlink.

Польша продолжает финансировать работу Starlink в Украине - Минцифра

Польша продолжит финансировать работу терминалов Starlink в Украине, которые играют ключевую роль в поддержании связи во время полномасштабной войны. Об этом сообщает Министерство цифровой трансформации Украины, передает УНН.

Подробности

В ведомстве подчеркнули, что благодаря Starlink бесперебойный интернет имеют больницы, школы, объекты критической инфраструктуры и прифронтовые регионы, в частности во время масштабных отключений электроэнергии.

За время полномасштабного вторжения Польша передала Украине более 29 тысяч терминалов Starlink и продолжает финансово поддерживать их работу.

В Минцифры подчеркнули, что эта помощь является важным вкладом в цифровую устойчивость государства и поблагодарили польское правительство за поддержку и партнерство.

Напомним

Россияне отправляют военных устанавливать Wi-Fi-мосты на разных высотах после отключения Starlink. Эти военные становятся идеальными целями для украинских пилотов FPV.

Андрей Тимощенков

