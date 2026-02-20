Польша продолжает финансировать работу Starlink в Украине - Минцифра
Киев • УНН
Польша продолжит финансировать работу терминалов Starlink в Украине, что обеспечивает бесперебойную связь для больниц, школ и критической инфраструктуры. За время полномасштабного вторжения Польша передала более 29 тысяч терминалов Starlink.
Польша продолжит финансировать работу терминалов Starlink в Украине, которые играют ключевую роль в поддержании связи во время полномасштабной войны. Об этом сообщает Министерство цифровой трансформации Украины, передает УНН.
Подробности
В ведомстве подчеркнули, что благодаря Starlink бесперебойный интернет имеют больницы, школы, объекты критической инфраструктуры и прифронтовые регионы, в частности во время масштабных отключений электроэнергии.
За время полномасштабного вторжения Польша передала Украине более 29 тысяч терминалов Starlink и продолжает финансово поддерживать их работу.
В Минцифры подчеркнули, что эта помощь является важным вкладом в цифровую устойчивость государства и поблагодарили польское правительство за поддержку и партнерство.
Напомним
Россияне отправляют военных устанавливать Wi-Fi-мосты на разных высотах после отключения Starlink. Эти военные становятся идеальными целями для украинских пилотов FPV.