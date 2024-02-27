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Поліція Нью-Йорка затримала протестувальників під час інтерв'ю Байдена в центрі Манхеттена

Київ • УНН

 • 26107 перегляди

Поліція Нью-Йорка затримала протестувальників, які критикували роль Ізраїлю в конфлікті в Газі, біля Рокфеллерівського центру під час інтерв'ю президента США Джо Байдена на вечірньому телешоу в центрі Манхеттена.

Поліція Нью-Йорка затримала протестувальників під час інтерв'ю Байдена в центрі Манхеттена

На полях візиту Байдена до Нью-Йорка відбулися демонстрації протесту з критикою Ізраїлю. Численні демонстранти закликали припинити війну в Газі перед телестудією NBC і критикували роль уряду США в конфлікті. Поліція Нью-Йорка затримала протестувальників біля Рокфеллерівського центру, - повідомляє Reuters, передає УНН.

Деталі

Президент США Джо Байден прибув у Нью-Йорк та став гостем програми "Пізня ніч із Сетом Майерсом", в якій серед іншого, йшла мова про ізраїльсько-хамаську війну.

Паралельно з візитом Байдена до студії,  у місті відбулися демонстрації протесту з критикою Ізраїлю: демонстранти закликали припинити війну в Газі перед телестудією NBC і критикували роль уряду США в конфлікті.

Як повідомляє Reuters, щонайменш десять мітингуальників були тимчасово заарештовано.

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Доповнення

Джо Байден заявив, що Ізраїль погодився припинити обстріли Гази на час священного для мусульман місяця Рамадан. Він сподівається на тимчасове припинення вогню наступного тижня, коли ХАМАС розгляне угоду про перемир'я, яка передбачає обмін полоненими та заручниками.

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Зауваження Байдена, які були записані в понеділок і повинні були вийти в ефір пізніше у вівторок, з'явилися в той час, коли учасники переговорів намагаються укласти угоду про перемир'я в конфлікті, який триває з жовтня минулого року.

Нагадаємо

Президент Байден дав інтерв'ю коміку Сету Майєру під час передвиборчої кампанії в Нью-Йорку, щоб охопити більше виборців за межами традиційних прес-конференцій.

Військовослужбовець ВПС США, який підпалив себе біля посольства Ізраїлю у Вашингтоні, помер від отриманих травм.

"Хезболла" обстрілює ракетами північ Ізраїлю з Лівану, що викликало відповідь Ізраїлю на півдні Лівану.

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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