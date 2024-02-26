Американський льотчик який підпалив себе біля посольства Ізраїлю у Вашингтоні помер
Київ • УНН
Військовослужбовець ВПС США, який підпалив себе біля посольства Ізраїлю у Вашингтоні, помер від отриманих травм.
Військовослужбовець ВПС США що влаштував самоспалення біля посольства Ізраїлю у Вашингтоні, помер. Про це повідомляє BBC, пише УНН.
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Поліція ідентифікувала чоловіка як 25-річного Аарона Бушнелла з Сан-Антоніо, штат Техас.
Співробітники Секретної служби США загасили полум'я, військовий з серйозними травмами був доставлений до лікарні.
На відео, яке транслювалося в прямому ефірі на Twitch, чоловік представився і сказав, що він є членом ВПС. Перед тим як підпалити себе, він заявив, що "більше не буде співучасником геноциду", і "звільніть Палестину".
Департамент столичної поліції у Вашингтоні, округ Колумбія, заявив, що "не підтверджує автентичність відео".
Нагадаємо
Чоловік підпалив себе біля посольства Ізраїлю у Вашингтоні. Його доставили в лікарню, він перебував у критичному стані.