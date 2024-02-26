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Американский летчик который поджег себя возле посольства Израиля в Вашингтоне умер

Американский летчик который поджег себя возле посольства Израиля в Вашингтоне умер

Киев  •  УНН

26 февраля 2024, 14:32  •  5288 просмотра

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Военнослужащий ВВС США, который поджег себя возле посольства Израиля в Вашингтоне, скончался от полученных травм.

Военнослужащий ВВС США устроивший самосожжение возле посольства Израиля в Вашингтоне, умер. Об этом сообщает BBC, пишет УНН.

Детали

Полиция идентифицировала мужчину как 25-летнего Аарона Бушнелла из Сан-Антонио, штат Техас.

Сотрудники Секретной службы США потушили пламя, военный с серьезными травмами был доставлен в больницу.

На видео, которое транслировалось в прямом эфире на Twitch, мужчина представился и сказал, что он является членом ВВС. Перед тем как поджечь себя, он заявил, что "больше не будет соучастником геноцида", и "освободите Палестину".

Департамент столичной полиции в Вашингтоне, округ Колумбия, заявил, что "не подтверждает подлинность видео".

Напомним

Мужчина поджег себя возле посольства Израиля в Вашингтоне. Его доставили в больницу, он находился в критическом состоянии.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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