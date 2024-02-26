Американский летчик который поджег себя возле посольства Израиля в Вашингтоне умер
Киев • УНН
Военнослужащий ВВС США, который поджег себя возле посольства Израиля в Вашингтоне, скончался от полученных травм.
Военнослужащий ВВС США устроивший самосожжение возле посольства Израиля в Вашингтоне, умер. Об этом сообщает BBC, пишет УНН.
Детали
Полиция идентифицировала мужчину как 25-летнего Аарона Бушнелла из Сан-Антонио, штат Техас.
Сотрудники Секретной службы США потушили пламя, военный с серьезными травмами был доставлен в больницу.
На видео, которое транслировалось в прямом эфире на Twitch, мужчина представился и сказал, что он является членом ВВС. Перед тем как поджечь себя, он заявил, что "больше не будет соучастником геноцида", и "освободите Палестину".
Департамент столичной полиции в Вашингтоне, округ Колумбия, заявил, что "не подтверждает подлинность видео".
Напомним
Мужчина поджег себя возле посольства Израиля в Вашингтоне. Его доставили в больницу, он находился в критическом состоянии.
Американский летчик который поджег себя возле посольства Израиля в Вашингтоне умер
Военнослужащий ВВС США, который поджег себя возле посольства Израиля в Вашингтоне, скончался от полученных травм.
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