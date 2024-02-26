Чоловік підпалив себе біля посольства Ізраїлю у Вашингтоні
Київ • УНН
Чоловік підпалив себе біля посольства Ізраїлю у Вашингтоні, округ Колумбія, і був доставлений в лікарню в критичному стані.
Чоловік підпалив себе біля посольства Ізраїлю у Вашингтоні. Його доставили в лікарню, він перебуває у критичному стані. Про це повідомляє The Hill з посиланням на місцеву пожежну службу, передає УНН.
Деталі
За даними газети, як швидка допомога, так і пожежна служба прибули на місце події трохи раніше 13:00 за місцевим часом і знайшли чоловіка з опіками перед посольством.
Посольство Ізраїлю поки не прокоментувало це питання, пише видання.
Доповнення
Після того, як 7 жовтня минулого року почалася війна між ХАМАС та Ізраїлем, відбулося кілька великих демонстрацій перед посольством Ізраїлю у Вашингтоні.
На вокзалі у Чехії молодик облився легкозаймистою рідиною і підпалив себе 08.01.24, 14:28 • 24349 переглядiв