Мужчина поджег себя возле посольства Израиля в Вашингтоне
Киев • УНН
Мужчина поджег себя возле посольства Израиля в Вашингтоне, округ Колумбия, и был доставлен в больницу в критическом состоянии.
Мужчина поджег себя возле посольства Израиля в Вашингтоне. Его доставили в больницу, он находится в критическом состоянии. Об этом сообщает The Hill со ссылкой на местную пожарную службу, передает УНН.
Детали
По данным газеты, как скорая помощь, так и пожарная служба прибыли на место происшествия чуть раньше 13:00 по местному времени и нашли мужчину с ожогами перед посольством.
Посольство Израиля пока не прокомментировало этот вопрос, пишет издание.
Дополнение
После того, как 7 октября прошлого года началась война между ХАМАС и Израилем, состоялось несколько крупных демонстраций перед посольством Израиля в Вашингтоне.
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Мужчина поджег себя возле посольства Израиля в Вашингтоне
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