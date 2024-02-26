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Мужчина поджег себя возле посольства Израиля в Вашингтоне

Мужчина поджег себя возле посольства Израиля в Вашингтоне

Киев  •  УНН

25 февраля 2024, 22:22  •  247 просмотра

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Мужчина поджег себя возле посольства Израиля в Вашингтоне, округ Колумбия, и был доставлен в больницу в критическом состоянии.

Мужчина поджег себя возле посольства Израиля в Вашингтоне. Его доставили в больницу, он находится в критическом состоянии. Об этом сообщает The Hill со ссылкой на местную пожарную службу, передает УНН.

Детали

По данным газеты, как скорая помощь, так и пожарная служба прибыли на место происшествия чуть раньше 13:00 по местному времени и нашли мужчину с ожогами перед посольством.

Посольство Израиля пока не прокомментировало этот вопрос, пишет издание.

Дополнение

После того, как 7 октября прошлого года началась война между ХАМАС и Израилем, состоялось несколько крупных демонстраций перед посольством Израиля в Вашингтоне.

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