Мужчина поджег себя возле посольства Израиля в Вашингтоне. Его доставили в больницу, он находится в критическом состоянии. Об этом сообщает The Hill со ссылкой на местную пожарную службу, передает УНН.

Детали

По данным газеты, как скорая помощь, так и пожарная служба прибыли на место происшествия чуть раньше 13:00 по местному времени и нашли мужчину с ожогами перед посольством.

Посольство Израиля пока не прокомментировало этот вопрос, пишет издание.

Дополнение

После того, как 7 октября прошлого года началась война между ХАМАС и Израилем, состоялось несколько крупных демонстраций перед посольством Израиля в Вашингтоне.

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