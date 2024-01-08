На вокзале в Чехии молодой человек облился легковоспламеняющейся жидкостью и поджег себя

Сегодня на железнодорожном вокзале в Чехии молодой человек, вероятно, облил себя легковоспламеняющейся жидкостью и сгорел на платформе между припаркованными вагонами возле здания билетных касс, сообщает Novinky со ссылкой на местную полицию, пишет УНН.

"С сегодняшнего утра мы расследуем смерть молодого человека, который был найден на платформе железнодорожного вокзала в Оломоуце. Вероятнее всего, это самоубийство. Причиной смерти, вероятнее всего, стали манипуляции с огнем", - сообщили в полиции.

Яу отмечается, парамедики не смогли помочь молодому человеку. Их вызвали уже для осмотра тела.

Обстоятельства трагического случая расследуются. На месте происшествия были задействованы полицейские собаки, чтобы обнаружить продукты горения.

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