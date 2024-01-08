На вокзале в Чехии молодой человек облился легковоспламеняющейся жидкостью и поджег себя

Эксклюзив
Не более 5-7%: эксперт озвучил, на сколько могут вырасти цены на продукты в январе-феврале
  •  2517 просмотра

Не более 5-7%: эксперт озвучил, на сколько могут вырасти цены на продукты в январе-феврале

Эксклюзив
Сын Геннадия Кернеса Кирилл получил в подарок от отца 30 млн грн наличными, когда тот был в больнице
  •  69935 просмотра

Сын Геннадия Кернеса Кирилл получил в подарок от отца 30 млн грн наличными, когда тот был в больнице

Эксклюзив
Неделя амбициозных планов: гороскоп для всех знаков Зодиака на 8 – 14 января
  •  103629 просмотра

Неделя амбициозных планов: гороскоп для всех знаков Зодиака на 8 – 14 января

Эксклюзив
Прокуратура не получала от рф документы о пребывании в СИЗО экс-депутата-агента фсб Шепелева - ОГП
  •  103739 просмотра

Прокуратура не получала от рф документы о пребывании в СИЗО экс-депутата-агента фсб Шепелева - ОГП

Эксклюзив
Руководитель бухгалтерской фирмы: фактически каждый третий плательщик НДС сталкивается с блокировкой налоговых накладных
4 января  •  173044 просмотра

Руководитель бухгалтерской фирмы: фактически каждый третий плательщик НДС сталкивается с блокировкой налоговых накладных

Эксклюзив
Кирилл Кернес после начала полномасштабного вторжения "исчез с радаров" - депутат Харьковского облсовета
  •  107930 просмотра

Кирилл Кернес после начала полномасштабного вторжения "исчез с радаров" - депутат Харьковского облсовета

Эксклюзив
В Киеве возле "Караваевых Дач" поезд насмерть сбил 20-летнего парня
7 января  •  132812 просмотра

В Киеве возле "Караваевых Дач" поезд насмерть сбил 20-летнего парня

Эксклюзив
Оккупанты не прекращают атак в направлении Синьковки, но успеха не имеют - Фитьо
5 января  •  209682 просмотра

Оккупанты не прекращают атак в направлении Синьковки, но успеха не имеют - Фитьо

Эксклюзив
Верховный суд нужно очистить от недобропорядочных судей - общественный совет при НАПК
5 января  •  237692 просмотра

Верховный суд нужно очистить от недобропорядочных судей - общественный совет при НАПК

Эксклюзив
Эксперт: блокировка налоговых накладных - дополнительная финансовая нагрузка на бизнес, и не все ее выдерживают
5 января  •  209682 просмотра

Эксперт: блокировка налоговых накладных - дополнительная финансовая нагрузка на бизнес, и не все ее выдерживают

Эксклюзив
Оккупанты пытаются штурмовать позиции Сил обороны в направлении Часового Яра, важных успехов нет - Фитьо
5 января  •  200615 просмотра

Оккупанты пытаются штурмовать позиции Сил обороны в направлении Часового Яра, важных успехов нет - Фитьо

Эксклюзив
Перцовый газ против прихожан: чем в Винницкой области завершилось противостояние священника УПЦ МП с общиной, которая перешла в ПЦУ
4 января  •  341662 просмотра

Перцовый газ против прихожан: чем в Винницкой области завершилось противостояние священника УПЦ МП с общиной, которая перешла в ПЦУ

Эксклюзив
ВСП должен сформировать в Украине независимую судебную систему без политических влияний - Украинский Хельсинский союз по правам человека
4 января  •  186492 просмотра

ВСП должен сформировать в Украине независимую судебную систему без политических влияний - Украинский Хельсинский союз по правам человека

Эксклюзив
Весомые аргументы: почему украинские производители продуктов поддерживают инициативы новой команды Минобороны по изменению системы питания в ВСУ
4 января  •  352944 просмотра

Весомые аргументы: почему украинские производители продуктов поддерживают инициативы новой команды Минобороны по изменению системы питания в ВСУ

Эксклюзив
Следствие выявило почти 345 млн грн убытков от преступлений экс-депутата-убийцы и агента фсб Шепелева - ОГП
5 января  •  163579 просмотра

Следствие выявило почти 345 млн грн убытков от преступлений экс-депутата-убийцы и агента фсб Шепелева - ОГП

Рубрики
Главная
Политика
Война
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2023

Актуальные люди
Актуальные места
Актуальные продукты
Loading...

Loading...

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...Loading...
Новости по теме

На вокзале в Чехии молодой человек облился легковоспламеняющейся жидкостью и поджег себя

Молодой человек облился легковоспламеняющейся жидкостью на чешском железнодорожном вокзале. Полиция проводит расследование.

Новости Мира •   •  7208 просмотра
На вокзале в Чехии молодой человек облился легковоспламеняющейся жидкостью и поджег себя

Работа по интеграции F-16 в общую систему Сил обороны продолжается как в Украине, так и за рубежом

Украина продвигается в интеграции F-16 в состав своих Сил обороны, проводя обучение за рубежом и инфраструктурную подготовку.

Война •   •  9527 просмотра
Работа по интеграции F-16 в общую систему Сил обороны продолжается как в Украине, так и за рубежом

Жестокое избиение первокурсников в общежитии на Львовщине: четырем студентам сообщили о подозрении

Четырех студентов обвинили в хулиганстве за жестокое избиение первокурсников во львовском общежитии, которое было снято на видео.

Криминал и ЧП •   •  10641 просмотра
Жестокое избиение первокурсников в общежитии на Львовщине: четырем студентам сообщили о подозрении

Из-за непогоды во вторник и среду школы Одесской области будут работать дистанционно - Кипер

Одесские школы переходят на дистанционное обучение 9-10 января из-за непогоды.

Общество •   •  11962 просмотра
Из-за непогоды во вторник и среду школы Одесской области будут работать дистанционно - Кипер

На Ровенщине два человека умерли от переохлаждения

Сильные морозы в Ривненской области привели к двум смертям от переохлаждения. В области развернули сеть из четырехсот "пунктов несокрушимости".

Криминал и ЧП •   •  11362 просмотра
На Ровенщине два человека умерли от переохлаждения

Германия сняла блокаду с продажи истребителей Eurofighter Саудовской Аравии

Германия сняла блокаду с продажи истребителей Eurofighter Саудовской Аравии.

Новости Мира •   •  11473 просмотра
Германия сняла блокаду с продажи истребителей Eurofighter Саудовской Аравии

В Полтаве произошел прорыв теплосети: без тепла остались 17 многоэтажек и два учебных заведения

Авария на теплосети в Полтаве привела к тому, что 17 домов и два учебных заведения без тепла; ремонтные работы продолжаются.

Общество •   •  13171 просмотра
В Полтаве произошел прорыв теплосети: без тепла остались 17 многоэтажек и два учебных заведения

Благодаря "зерновому коридору" Украина экспортировала почти 15 миллионов тонн грузов

За 5 месяцев Украина экспортировала 15 миллионов тонн через зерновой коридор, из которых 10 миллионов тонн - сельскохозяйственная продукция.

Экономика •   •  13263 просмотра
Благодаря "зерновому коридору" Украина экспортировала почти 15 миллионов тонн грузов

В Киеве изнутри подожгли троллейбус изнутри

В киевском районе Троещина подожгли троллейбус изнутри; никто из пассажиров не пострадал. Подозревается поджог, правоохранители проводят расследование.

Киев •   •  12470 просмотра
В Киеве изнутри подожгли троллейбус изнутри

В Харьковской области за неделю ГСЧС уничтожила 193 боеприпаса, более 86 тыс. обезврежено с начала войны - ГСЧС

На прошлой неделе Государственная служба по чрезвычайным ситуациям в Харьковской области обезвредила 193 боеприпаса; с начала войны было уничтожено 86 984 боеприпаса.

Война •   •  17230 просмотра
В Харьковской области за неделю ГСЧС уничтожила 193 боеприпаса, более 86 тыс. обезврежено с начала войны - ГСЧС