В россии подросток пытался сжечь военный самолет
Киев • УНН
В России арестовали 16-летнего подростка, который якобы пытался поджечь военный самолет; по факту инцидента ведется расследование.
В россии 16-летний юноша пытался поджечь военный самолет, пишет УНН со ссылкой на российские СМИ.
Челябинский суд арестовал на два месяца 16-летнего подростка по подозрению в попытке поджога военного самолета-бомбардировщика на аэродроме Шагол.
"16-летнего дагестанца, обвиняемого в попытке поджечь военный самолет в Челябинске, на два месяца отправили в следственный изолятор. Такое решение принял Тракторозаводской районный суд", - сообщают росСМИ.
Известно, что юноша учится и живет с родителями. Против него уже якобы продолжается расследование за поджог на железной дороге в Дагестане. Следователи считают, что парень пытался поджечь бомбардировщик Су на военном аэродроме Шагол в Челябинске. По информации СМИ самолет удалось быстро потушить.
В то же время, Главное управление разведки Минобороны Украины ранее сообщало, что в ночь на 4 января на аэродроме Шагол сгорел Су-34. Российское Минобороны информацию это не комментировало.
В россии подросток пытался сжечь военный самолет
В России арестовали 16-летнего подростка, который якобы пытался поджечь военный самолет; по факту инцидента ведется расследование.
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