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У росії підліток намагався спалити військовий літак

У росії підліток намагався спалити військовий літак

Київ • УНН

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У Росії заарештували 16-річного підлітка, який нібито намагався підпалити військовий літак; за фактом інциденту ведеться розслідування.

У росії 16-річний юнак намагався підпалити військовий літак, пише УНН з посиланням на російські ЗМІ.

Челябінський суд рф заарештував на два місяці 16-річного підлітка за підозрою в спробі підпалу військового літака-бомбардувуальника на аеродромі Шагол.

"16-річного дагестанця, обвинуваченого у спробі підпалити військовий літак у Челябінську, на два місяці відправили до слідчого ізолятора. Таке рішення ухвалив Тракторозаводський районний суд", — повідомляють росЗМІ.

Відомо, що юнак навчається та живе з батьками. Проти нього вже нібито триває розслідування за підпал на залізниці в Дпгестані. Слідчі вважають, що хлопець намагався підпалити бомбардувальник Су на військовому аеродромі Шагол у Челябінську. За інформацією ЗМІ літак вдалося швидко загасити.

Водночас, головне управління розвідки Міноборони України раніше повідомляло, що в ніч на 4 січня на аеродромі Шагол згорів Су-34. Російське Міноборони інформацію це не коментувало.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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