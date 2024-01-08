На вокзалі у Чехії молодик облився легкозаймистою рідиною і підпалив себе
Київ • УНН
Молодий чоловік облився легкозаймистою рідиною на чеському залізничному вокзалі. Поліція проводить розслідування.
Сьогодні на залізничному вокзалі в Чехії молодий чоловік, ймовірно, облив себе легкозаймистою рідиною і згорів на платформі між припаркованими вагонами біля будівлі квиткових кас, повідомляє Novinky із посиланням на місцеву поліцію, пише УНН.
"Від сьогоднішнього ранку ми розслідуємо смерть молодого чоловіка, якого було знайдено на платформі залізничного вокзалу в Оломоуці. Найімовірніше, це самогубство. Причиною смерті, найімовірніше, стали маніпуляції з вогнем", - повідомили в поліції.
Яу зазначається, парамедики не змогли допомогти молодому чоловікові. Їх викликали вже для огляду тіла.
Обставини трагічного випадку розслідуються. На місці події були задіяні поліцейські собаки, щоб виявити продукти горіння.
У росії підліток намагався спалити військовий літак08.01.24, 01:24 • 28614 переглядiв