ЄС розглядає отримання відсотків від заморожених активів рф, але без повної конфіскації

Європейці досягають консенсусу щодо більш "тонкого" підходу щодо заморожених російських інвестицій та активів. Йдеться про отримання відсотків, які підуть на створення фонду для України.

Про це передає УНН із посиланням на Euractiv.

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Європейський Союз погоджується конфіскувати відсотки, створені російськими активами, замороженими в ЄС, на підтримку України, однак не заходячи настільки далеко, щоб конфіскувати ці активи. Про це заявив Спірос Лампрідіс, спеціальний національний посланник Греції з питань України.

Очікується, що Європейський Союз погодиться конфіскувати російські прибутки, отримані в блоці, що є ключовим кроком для підтримки України. Про повну конфіскацію активів поки не йдеться.

За словами Спіроса Лампрідіса, європейці прийшли до консенсусу щодо більш "тонкого" підходу конфіскації прибутків від російських інвестицій та активів для створення фонду для України.

Ми збираємося це зробити. Я думаю, що це питання місяців – сказав Лампрідіс AFP під час візиту до Вашингтона

Порівняно з приблизно 500 мільярдами євро — або, ймовірно, набагато більше — необхідних для відновлення України, за його оцінками, цей крок принесе від 50 до 60 мільярдів євро.

Це дрібниця, але все-таки, насправді, це принаймні рух, щоб показати їм — подивіться, що ви зробили - сказав він.

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