ЕС рассматривает получение процентов от замороженных активов рф, но без полной конфискации
ЕС соглашается конфисковать проценты от замороженных российских активов для создания фонда в поддержку восстановления Украины, не прибегая к полной конфискации активов.
Южная Корея предупредила, что заводы КНДР работают на полную мощность для поставок оружия рф
Северокорейские военные заводы работают на полную мощность, поставляя артиллерийские снаряды в россию в обмен на продовольствие и сырье.
"Я не вижу в этом сенсационности" - Игнат о пролете вражеского дрона через территорию Молдовы
Вражеский беспилотник пролетел над Молдовой, прежде чем был уничтожен украинскими средствами противовоздушной обороны, сообщил спикер Воздушных сил Вооруженных сил Украины.
Командующий Воздушных сил: на восточном направлении "отминусовали" еще один российский Су-34
Украинские защитники "отминусовали" еще один российский истребитель-бомбардировщик Су-34 на востоке Украины, сообщил командующий Воздушных сил Вооруженных сил Украины.
В Киеве грузовик врезался в трамвай, движение транспорта затруднено
В Киеве грузовик врезался в трамвай, усложнив движение на бульваре Вацлава Гавела.
Армия рф за сутки обстреляла 11 областей Украины, атаковала 128 объектов инфраструктуры - отчет
За минувшие сутки российские войска обстреляли 11 областей Украины, атаковав 147 населенных пунктов и 128 объектов инфраструктуры.
Четыре человека погибли во время лавины на горном массиве во французских альпах
Четверо альпинистов погибли и трое получили ранения в результате схода лавины на горном массиве Пюи-де-Дом во французских Альпах.
Из Ливана выпустили десятки ракет по Израилю, израильская авиация нанесла ответные удары
"Хезболла" обстреливает ракетами север Израиля из Ливана, что вызвало ответ Израиля на юге Ливана.
Пограничники разоблачили более 360 организаторов незаконного пересечения границы - Демченко
Пограничники разоблачили более 360 организаторов, которые за деньги обещали незаконно "помогать" людям пересекать границу во время военного положения.
Враг за сутки ударил по 9 населенным пунктам Донетчины: ранены три человека
российская армия 10 раз обстреляла 9 населенных пунктов Донецкой области, в результате чего трое жителей получили ранения.