ЕС рассматривает получение процентов от замороженных активов рф, но без полной конфискации

Европейцы достигают консенсуса относительно более "тонкого" подхода к замороженным российским инвестициям и активам. Речь идет о получении процентов, которые пойдут на создание фонда для Украины.

Об этом передает УНН с ссылкой на Euractiv.

Детали

Европейский Союз соглашается конфисковать проценты, созданные российскими активами, замороженными в ЕС, в поддержку Украины, однако не заходя настолько далеко, чтобы конфисковать эти активы. Об этом заявил Спирос Лампридис, специальный национальный посланник Греции по вопросам Украины.

Ожидается, что Европейский Союз согласится конфисковать российские доходы, полученные в блоке, что является ключевым шагом для поддержки Украины. О полной конфискации активов пока речь не идет.

По словам Спироса Лампридиса, европейцы пришли к консенсусу относительно более "тонкого" подхода конфискации доходов от российских инвестиций и активов для создания фонда для Украины.

Мы собираемся это сделать. Я думаю, что это вопрос месяцев - сказал Лампридис AFP во время визита в Вашингтон

По сравнению с примерно 500 миллиардами евро - или, вероятно, гораздо больше - необходимых для восстановления Украины, по его оценкам, этот шаг принесет от 50 до 60 миллиардов евро.

Это мелочь, но все-таки, на самом деле, это по крайней мере движение, чтобы показать им - посмотрите, что вы сделали - сказал он.

Напомним,

Президент Украины Зеленский призывает конфисковать замороженные российские активы для финансирования обороны от российского терроризма.

Министр иностранных дел Польши призывает предоставить Украине оружие и сдержать Путина, чтобы предотвратить больший глобальный конфликт.

Южная Корея предупредила, что заводы КНДР работают на полную мощность для поставок оружия рф