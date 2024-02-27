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З Лівану випустили десятки ракет по Ізраїлю, ізраїльська авіація завдала удари у відповідь

Київ • УНН

 • 22419 перегляди

"Хезболла" обстрілює ракетами північ Ізраїлю з Лівану, що викликало відповідь Ізраїлю на півдні Лівану

З Лівану випустили десятки ракет по Ізраїлю, ізраїльська авіація завдала удари у відповідь

З Лівану по Верхній Галілеї в Ізраїлі були випущені десятки ракет, повідомили в Армії оборони Ізраїлю у вівторок. Згодом з'явилися повідомлення, що ізраїльська авіація завдала ударів по півдню Лівану, пише УНН з посиланням на The Times of Israel.

Деталі

Як пише Al Jazeera з посиланням на ізраїльських військових, з південного Лівану в бік Ізраїлю було запущено "близько 40 ракет".

Як повідомляється, у громадах Зівон, Сасса, Сафсуфа та Довєв вили сирени.

Повідомлень про постраждалих внаслідок атаки немає.

"Хезболла" взяла на себе відповідальність за обстріл, стверджуючи, що він був націлений на базу Маунт-Мерон у відповідь на вчорашній ізраїльський авіаудар поблизу Баальбека на північному сході Лівану.

Ізраїльська база управління повітряним рухом кілька разів ставала мішенню "Хезболли" під час війни, що триває.

Згодом з'явилися повідомлення, що ізраїльська авіація завдала ударів по кількох містах на півдні Лівану. "Ліванські ЗМІ повідомляють про удари Ізраїлю по кількох містах на півдні Лівану, що, здається, є відповіддю на ракетний обстріл "Хезболли" Маунт-Мерона цього ранку", - пише The Times of Israel.

Повідомляється, що найбільш глибокі удари прийшлися по околиці села Байсаріє, приблизно за 30 кілометрів від ізраїльського кордону.

На кадрах, опублікованих у соціальних мережах, видно, як над місцями, куди прийшовся удар, піднімається дим.

Контекст

Ситуація на Близькому Сході різко загострилася після атаки бойовиків ХАМАС з сектору Гази на Ізраїль 7 жовтня. За оприлюдненою інформацією, загинуло близько 1200 осіб, а також понад 240 людей було взято бойовиками в заручники. У відповідь на це Ізраїль оголосив про повну блокаду сектора Гази і розпочав удари по сектору, а також окремих районам Лівану та Сирії, а потім розпочав наземну операцію в анклаві. Зіткнення також відбуваються на Західному березі річки Йордан.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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