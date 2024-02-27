Из Ливана выпустили десятки ракет по Израилю, израильская авиация нанесла ответные удары

Из Ливана по Верхней Галилее в Израиле были выпущены десятки ракет, сообщили в Армии обороны Израиля во вторник. Позже появились сообщения, что израильская авиация нанесла удары по югу Ливана, пишет УНН со ссылкой на The Times of Israel.

Детали

Как пишет Al Jazeera со ссылкой на израильских военных, с юга Ливана в сторону Израиля было запущено "около 40 ракет".

Как сообщается, в общинах Зивон, Сасса, Сафсуфа и Довев выли сирены.

Сообщений о пострадавших в результате атаки нет.

"Хезболла" взяла на себя ответственность за обстрел, утверждая, что он был нацелен на базу Маунт-Мерон в ответ на вчерашний израильский авиаудар вблизи Баальбека на северо-востоке Ливана.

Израильская база управления воздушным движением несколько раз становилась мишенью "Хезболлы" во время продолжающейся войны.

Позже появились сообщения, что израильская авиация нанесла удары по нескольким городам на юге Ливана. "Ливанские СМИ сообщают об ударах Израиля по нескольким городам на юге Ливана, что, кажется, является ответом на ракетный обстрел "Хезболлы" Маунт-Мерона этим утром", - пишет The Times of Israel.

Сообщается, что наиболее глубокие удары пришлись по окрестностям села Байсарие, примерно в 30 километрах от израильской границы.

На кадрах, опубликованных в социальных сетях, видно, как над местами, куда пришелся удар, поднимается дым.