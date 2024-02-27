Из Ливана выпустили десятки ракет по Израилю, израильская авиация нанесла ответные удары
Киев • УНН
"Хезболла" обстреливает ракетами север Израиля из Ливана, что вызвало ответ Израиля на юге Ливана
Из Ливана по Верхней Галилее в Израиле были выпущены десятки ракет, сообщили в Армии обороны Израиля во вторник. Позже появились сообщения, что израильская авиация нанесла удары по югу Ливана, пишет УНН со ссылкой на The Times of Israel.
Детали
Как пишет Al Jazeera со ссылкой на израильских военных, с юга Ливана в сторону Израиля было запущено "около 40 ракет".
Как сообщается, в общинах Зивон, Сасса, Сафсуфа и Довев выли сирены.
Сообщений о пострадавших в результате атаки нет.
"Хезболла" взяла на себя ответственность за обстрел, утверждая, что он был нацелен на базу Маунт-Мерон в ответ на вчерашний израильский авиаудар вблизи Баальбека на северо-востоке Ливана.
Израильская база управления воздушным движением несколько раз становилась мишенью "Хезболлы" во время продолжающейся войны.
Позже появились сообщения, что израильская авиация нанесла удары по нескольким городам на юге Ливана. "Ливанские СМИ сообщают об ударах Израиля по нескольким городам на юге Ливана, что, кажется, является ответом на ракетный обстрел "Хезболлы" Маунт-Мерона этим утром", - пишет The Times of Israel.
Сообщается, что наиболее глубокие удары пришлись по окрестностям села Байсарие, примерно в 30 километрах от израильской границы.
На кадрах, опубликованных в социальных сетях, видно, как над местами, куда пришелся удар, поднимается дым.
Из Ливана выпустили десятки ракет по Израилю, израильская авиация нанесла ответные удары
"Хезболла" обстреливает ракетами север Израиля из Ливана, что вызвало ответ Израиля на юге Ливана.
Пограничники разоблачили более 360 организаторов незаконного пересечения границы - Демченко
Пограничники разоблачили более 360 организаторов, которые за деньги обещали незаконно "помогать" людям пересекать границу во время военного положения.
Враг за сутки ударил по 9 населенным пунктам Донетчины: ранены три человека
российская армия 10 раз обстреляла 9 населенных пунктов Донецкой области, в результате чего трое жителей получили ранения.
О возобновлении блокады границы польскими перевозчиками пока нет официального подтверждения - пограничники
Представитель Государственной пограничной службы Украины заявил, что они не получали никакого официального подтверждения от польских властей или пограничников о планах польских перевозчиков возобновить протесты на польско-украинской границе путем блокирования движения 1 марта.
Оккупанты за прошедшие сутки 139 раз обстреляли Луганщину - Лысогор
За минувшие сутки российские оккупанты 139 раз обстреляли Луганщину, выпустив 524 снаряда, а украинские войска отбили более 20 штурмов.
Зеленский: спикер Джонсон пообещал сделать все, чтобы поддержать Украину. Я должен доверять
Президент Зеленский заявил, что испытывает оптимизм после разговора со спикером Палаты представителей Конгресса США Майком Джонсоном относительно пакета помощи Украине.
Зерновой коридор для украинского экспорта под вопросом без помощи США
Президент Украины предупредил, что без новой военной помощи США Украина не сможет защитить Черноморский судоходный коридор, который обеспечивает экспорт зерна, имеющий решающее значение для мировых продовольственных рынков.
"Сделано в Украине": в Украине утвердили изображение торговой марки
Правительство утвердило изображение торговой марки "Сделано в Украине" для продвижения отечественного производства и повышения осведомленности о национальном производителе.
Взрыв в Запорожском районе: пострадавших и разрушений нет - ОВА
Взрыв произошел в воздухе над открытой местностью в Запорожском районе, о разрушениях и жертвах не сообщается.
Сыну Трампа присылают по почте загадочный белый порошок
Спасатели в защитных костюмах посетили дом Дональда Трампа-младшего во Флориде после того, как он открыл конверт с неизвестным белым веществом.