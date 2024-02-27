Полиция Нью-Йорка задержала протестующих во время интервью Байдена в центре Манхэттена

На полях визита Байдена в Нью-Йорк состоялись демонстрации протеста с критикой Израиля. Многочисленные демонстранты призывали прекратить войну в Газе перед телестудией NBC и критиковали роль правительства США в конфликте. Полиция Нью-Йорка задержала протестующих возле Рокфеллеровского центра, - сообщает Reuters, передает УНН.

Детали

Президент США Джо Байден прибыл в Нью-Йорк и стал гостем программы "Поздняя ночь с Сетом Майерсом", в которой среди прочего, шла речь об израильско-хамасской войне.

Параллельно с визитом Байдена в студию, в городе прошли демонстрации протеста с критикой Израиля: демонстранты призывали прекратить войну в Газе перед телестудией NBC и критиковали роль правительства США в конфликте.

Как сообщает Reuters, по меньшей мере десять митингующих были временно арестованы.

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Дополнение

Джо Байден заявил, что Израиль согласился прекратить обстрелы Газы на время священного для мусульман месяца Рамадан. Он надеется на временное прекращение огня на следующей неделе, когда ХАМАС рассмотрит соглашение о перемирии, которое предусматривает обмен пленными и заложниками.

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Замечания Байдена, которые были записаны в понедельник и должны были выйти в эфир позже во вторник, появились в то время, когда участники переговоров пытаются заключить соглашение о перемирии в конфликте, который длится с октября прошлого года.

Напомним,

Президент Байден дал интервью комику Сету Майеру во время предвыборной кампании в Нью-Йорке, чтобы охватить больше избирателей за пределами традиционных пресс-конференций.

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