Показані росією “уламки дрона” не можуть вважатися доказами "атаки" на резиденцію путіна: у ЦПД пояснили, чому

Показані росією "уламки дрона", який нібито "атакував резиденцію путіна у валдаї", не можуть вважатися доказами жодної атаки. Походження цих об’єктів невідоме, так само як і час та місце їх появи. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації, передає УНН.

У Центрі наголошують, що на фабрикацію цих "доказів" росії знадобилося більше двох діб. Оприлюднені міноборони рф фотографії металевих фрагментів, викладених на сніг, самі по собі нічого не доводять.

Попри заяви про "91 безпілотник" і "цілеспрямовану атаку", російська сторона так і не надала жодних переконливих підтверджень. Зокрема, немає відео роботи ППО в районі резиденції, немає зафіксованих падінь дронів у заявлених місцях та узгодженості навіть у власних цифрах, які неодноразово змінювалися.

Це типова інформаційна операція кремля. Як наголосив керівник ЦПД, офіцер Сил оборони Андрій Коваленко, "докази" росії почали зʼявлятися лише через два дні після заяви — тобто після того, як первинна версія не витримала критики.

Ніхто не повірив? Викладай рандомні уламки і роби фото: у РНБО висміяли "докази" рф щодо атаки на резиденцію путіна

росіяни прогнозовано виклали так звані уламки дрона, який "летів на резиденцію путіна". Традиційна їх брехня — коли ніхто не повірив у базову версію, викладай рандомні уламки на сніг і роби фото. Це замість пояснень невідповідностей: відсутності роботи ППО в районі резиденції, відсутності там дронів і взагалі різним цифрам цих дронів, у яких плуталися росіяни, зазначив очільник ЦПД.

За інформацією Центру протидії дезінформації, історія з нібито "атакою на Валдай" — це спроба інформаційно прикрити заздалегідь спланований терор проти України, тиснути на дипломатичний процес і створити фейкове виправдання для майбутніх ударів по українських містах.

Контекст

Очільник мзс рф сергій лавров заявив, що Україна нібито атакувала державну резиденцію президента російської федерації в новгородській області, а також пригрозив, що москва перегляне переговорну позицію.

Президент України Володимир Зеленський назвав брехнею нібито атаку України на резиденцію російського диктатора володимира путіна, зазначивши, що таким чином рф готує удари по Києву та урядовим будівлям.

російський диктатор володимир путін у розмові з президентом США Дональдом Трампом поінформував американського лідера про атаку безпілотниками на свою резиденцію в новгородській області. За словами помічника глави кремля юрія ушакова, Трамп "був шокований" цією новиною.

Президент США Дональд Трамп заявив, що російський диктатор володимир путін розповів йому про атаку на його резиденцію, зазначивши, що йому це не подобається.

Речник російського диктатора володимира путіна дмитро пєсков відмовився надавати докази атаки резиденції лідера рф за допомогою БпЛА.