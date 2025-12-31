Показані росією “уламки дрона” не можуть вважатися доказами "атаки" на резиденцію путіна: у ЦПД пояснили, чому

$42.390.17
49.860.20
ukenru
15:45 • 2174 перегляди
Обрано незалежних членів наглядової ради Енергоатому: що про них відомо
Ексклюзив
15:05 • 4730 перегляди
Повернення Трампа до Білого дому, відновлення переговорів між Україною та рф: головні політичні події 2025 року
12:36 • 10872 перегляди
Скільки часу лунала повітряна тривога і чим рф бомбила Україну в 2025 році: дані інфографікиPhoto
31 грудня, 10:25 • 15257 перегляди
ГУРкіт під ялинку: воєнна розвідка і прикордонники вразили нафтовий термінал і НПЗ у краснодарському країPhotoVideo
31 грудня, 10:12 • 16687 перегляди
Європейські країни готові розгорнути до 15 000 військових для безпеки України - Welt
Ексклюзив
31 грудня, 10:05 • 15726 перегляди
Астрологічний посібник на 2026 рік: коли на нас чекає коридор затемнень та чому не варто боятися ретроградного Меркурія
31 грудня, 10:03 • 14677 перегляди
путін робить все для виходу з мирного процесу та продовження війни - ЦПД
Ексклюзив
31 грудня, 07:11 • 13746 перегляди
Курс гривні у 2026 році: експерт розповів, чого очікувати у наступному році 
31 грудня, 06:00 • 15078 перегляди
НБУ істотно девальвує гривню: курс валют на останній день 2025 року
30 грудня, 18:06 • 28696 перегляди
Санта перетнув кордон України з подарунками та "гарантіями безпеки" - прикордонникиPhotoVideo
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−4°
3.9м/с
83%
739мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
У рф заявили про плани розширення буферної зони України за наказом путіна31 грудня, 08:33 • 12832 перегляди
Новорічний напій: чому на святкування традиційно п’ють шампанське Photo11:49 • 11883 перегляди
Як правильно поєднувати вино та їжу: проста логіка смаку12:27 • 10417 перегляди
Warner Bros. планує відхилити останню пропозицію Paramount, попри гарантії Еллісона - FT12:49 • 8258 перегляди
"Він ідіот": Трамп різко висловився про Келлога, коли той назвав Зеленського "мужнім лідером"12:55 • 9622 перегляди
Публікації
Шукали найкращого, а знайшли Зелінського. В Кулеби пояснили, як обирали кандидата на посаду голови Державіаслужби30 грудня, 11:23 • 58718 перегляди
Помилковий діагноз під час вагітності та рекомендація лікаря робити аборт: як родина ледь не втратила дитину через Odrex 30 грудня, 10:14 • 60869 перегляди
Коли планета зустрічає Новий рік: хто святкує першим і хто останнімPhoto30 грудня, 09:46 • 55047 перегляди
Кадровий реванш Кулеби у Державіаслужбі: Кабмін розгляне кандидатуру Зелінського на посаду голови регулятора29 грудня, 12:07 • 82712 перегляди
МОЗ має перевірити ТОВ "Медичний дім "Одрекс" - юрособу клініки Odrex, яка фігурує у кримінальних справах про шахрайство 29 грудня, 10:49 • 79355 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Лавров Сергій Вікторович
Дональд Туск
Олена Івановська
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Донецька область
Австралія
Нова Зеландія
Реклама
УНН Lite
Мел Гібсон та Розалінд Росс розлучаються після 9 років спільного життя15:46 • 1394 перегляди
Warner Bros. планує відхилити останню пропозицію Paramount, попри гарантії Еллісона - FT12:49 • 8302 перегляди
Як правильно поєднувати вино та їжу: проста логіка смаку12:27 • 10440 перегляди
Новорічний напій: чому на святкування традиційно п’ють шампанське Photo11:49 • 11904 перегляди
Вийшов трейлер останньої частини «Дивних див»Video30 грудня, 19:50 • 20638 перегляди
Актуальне
Техніка
Фільм
Соціальна мережа
Опалення
Financial Times

Показані росією “уламки дрона” не можуть вважатися доказами "атаки" на резиденцію путіна: у ЦПД пояснили, чому

Київ • УНН

 • 78 перегляди

У Центрі наголошують, що на фабрикацію цих "доказів" росії знадобилося більше двох діб. Оприлюднені міноборони рф фотографії металевих фрагментів, викладених на сніг, самі по собі нічого не доводять.

Показані росією “уламки дрона” не можуть вважатися доказами "атаки" на резиденцію путіна: у ЦПД пояснили, чому

Показані росією "уламки дрона", який нібито "атакував резиденцію путіна у валдаї", не можуть вважатися доказами жодної атаки. Походження цих об’єктів невідоме, так само як і час та місце їх появи. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації, передає УНН.

У Центрі наголошують, що на фабрикацію цих "доказів" росії знадобилося більше двох діб. Оприлюднені міноборони рф фотографії металевих фрагментів, викладених на сніг, самі по собі нічого не доводять.

Попри заяви про "91 безпілотник" і "цілеспрямовану атаку", російська сторона так і не надала жодних переконливих підтверджень. Зокрема, немає відео роботи ППО в районі резиденції, немає зафіксованих падінь дронів у заявлених місцях та  узгодженості навіть у власних цифрах, які неодноразово змінювалися. 

Це типова інформаційна операція кремля. Як наголосив керівник ЦПД, офіцер Сил оборони Андрій Коваленко, "докази" росії почали зʼявлятися лише  через два дні після заяви — тобто після того, як первинна версія не витримала критики.

Ніхто не повірив? Викладай рандомні уламки і роби фото: у РНБО висміяли "докази" рф щодо атаки на резиденцію путіна31.12.25, 17:02 • 980 переглядiв

росіяни прогнозовано виклали так звані уламки дрона, який "летів на резиденцію путіна". Традиційна їх брехня — коли ніхто не повірив у базову версію, викладай рандомні уламки на сніг і роби фото. Це замість пояснень невідповідностей: відсутності роботи ППО в районі резиденції, відсутності там дронів і взагалі різним цифрам цих дронів, у яких плуталися росіяни, зазначив очільник ЦПД. 

За інформацією Центру протидії дезінформації,  історія з нібито "атакою на Валдай" — це спроба інформаційно прикрити заздалегідь спланований терор проти України, тиснути на дипломатичний процес і створити фейкове виправдання для майбутніх ударів по українських містах.

Контекст

Очільник мзс рф сергій лавров заявив, що Україна нібито атакувала державну резиденцію президента російської федерації в новгородській області, а також пригрозив, що москва перегляне переговорну позицію.

Президент України Володимир Зеленський назвав брехнею нібито атаку України на резиденцію російського диктатора володимира путіна, зазначивши, що таким чином рф готує удари по Києву та урядовим будівлям.

російський диктатор володимир путін у розмові з президентом США Дональдом Трампом поінформував американського лідера про атаку безпілотниками на свою резиденцію в новгородській області. За словами помічника глави кремля юрія ушакова, Трамп "був шокований" цією новиною.

Президент США Дональд Трамп заявив, що російський диктатор володимир путін розповів йому про атаку на його резиденцію, зазначивши, що йому це не подобається.

Речник російського диктатора володимира путіна дмитро пєсков відмовився надавати докази атаки резиденції лідера рф за допомогою БпЛА.

Алла Кіосак

Війна в Україні
російська пропаганда
Техніка
Війна в Україні
Лавров Сергій Вікторович
Володимир Путін
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Україна
Київ