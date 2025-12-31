Показанные россией “обломки дрона” не могут считаться доказательствами "атаки" на резиденцию путина: в ЦПД объяснили, почему

Показанные россией "обломки дрона", который якобы "атаковал резиденцию путина на Валдае", не могут считаться доказательствами какой-либо атаки. Происхождение этих объектов неизвестно, так же как и время и место их появления. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации, передает УНН.

В Центре подчеркивают, что на фабрикацию этих "доказательств" россии понадобилось более двух суток. Обнародованные минобороны рф фотографии металлических фрагментов, выложенных на снег, сами по себе ничего не доказывают.

Несмотря на заявления о "91 беспилотнике" и "целенаправленной атаке", российская сторона так и не предоставила никаких убедительных подтверждений. В частности, нет видео работы ПВО в районе резиденции, нет зафиксированных падений дронов в заявленных местах и согласованности даже в собственных цифрах, которые неоднократно менялись.

Это типичная информационная операция кремля. Как подчеркнул руководитель ЦПД, офицер Сил обороны Андрей Коваленко, "доказательства" россии начали появляться лишь через два дня после заявления — то есть после того, как первичная версия не выдержала критики.

Никто не поверил? Выкладывай рандомные обломки и делай фото: в СНБО высмеяли "доказательства" рф по атаке на резиденцию путина

Россияне прогнозируемо выложили так называемые обломки дрона, который "летел на резиденцию путина". Традиционная их ложь — когда никто не поверил в базовую версию, выкладывай рандомные обломки на снег и делай фото. Это вместо объяснений несоответствий: отсутствия работы ПВО в районе резиденции, отсутствия там дронов и вообще разным цифрам этих дронов, в которых путались россияне, отметил глава ЦПД.

По информации Центра противодействия дезинформации, история с якобы "атакой на Валдай" — это попытка информационно прикрыть заранее спланированный террор против Украины, давить на дипломатический процесс и создать фейковое оправдание для будущих ударов по украинским городам.

Контекст

Глава мид рф сергей лавров заявил, что Украина якобы атаковала государственную резиденцию президента российской федерации в Новгородской области, а также пригрозил, что москва пересмотрит переговорную позицию.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал ложью якобы атаку Украины на резиденцию российского диктатора владимира путина, отметив, что таким образом рф готовит удары по Киеву и правительственным зданиям.

Российский диктатор владимир путин в разговоре с президентом США Дональдом Трампом проинформировал американского лидера об атаке беспилотниками на свою резиденцию в Новгородской области. По словам помощника главы кремля юрия ушакова, Трамп "был шокирован" этой новостью.

Президент США Дональд Трамп заявил, что российский диктатор владимир путин рассказал ему об атаке на его резиденцию, отметив, что ему это не нравится.

Пресс-секретарь российского диктатора владимира путина дмитрий песков отказался предоставлять доказательства атаки резиденции лидера рф с помощью БПЛА.