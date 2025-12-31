$42.390.17
15:45
Избраны независимые члены наблюдательного совета Энергоатома: что о них известно
Эксклюзив
15:05 • 4778 просмотра
Возвращение Трампа в Белый дом, возобновление переговоров между Украиной и РФ: главные политические события 2025 года
12:36 • 10904 просмотра
Сколько времени звучала воздушная тревога и чем рф бомбила Украину в 2025 году: данные инфографикиPhoto
31 декабря, 10:25 • 15285 просмотра
ГУРкот под елку: военная разведка и пограничники поразили нефтяной терминал и НПЗ в краснодарском краеPhotoVideo
31 декабря, 10:12 • 16709 просмотра
Европейские страны готовы развернуть до 15 000 военных для безопасности Украины - Welt
Эксклюзив
31 декабря, 10:05 • 15740 просмотра
Астрологическое руководство на 2026 год: когда нас ждет коридор затмений и почему не стоит бояться ретроградного Меркурия
31 декабря, 10:03 • 14685 просмотра
путин делает все для выхода из мирного процесса и продолжения войны - ЦПД
Эксклюзив
31 декабря, 07:11 • 13749 просмотра
Курс гривны в 2026 году: эксперт рассказал, чего ожидать в следующем году
31 декабря, 06:00 • 15083 просмотра
НБУ существенно девальвирует гривну: курс валют на последний день 2025 года
30 декабря, 18:06 • 28707 просмотра
Санта пересек границу Украины с подарками и «гарантиями безопасности» — пограничникиPhotoVideo
Показанные россией "обломки дрона" не могут считаться доказательствами "атаки" на резиденцию путина: в ЦПД объяснили, почему

Киев • УНН

 • 100 просмотра

В Центре отмечают, что на фабрикацию этих "доказательств" россии понадобилось более двух суток. Обнародованные минобороны рф фотографии металлических фрагментов, выложенных на снег, сами по себе ничего не доказывают.

Показанные россией “обломки дрона” не могут считаться доказательствами "атаки" на резиденцию путина: в ЦПД объяснили, почему

Показанные россией "обломки дрона", который якобы "атаковал резиденцию путина на Валдае", не могут считаться доказательствами какой-либо атаки. Происхождение этих объектов неизвестно, так же как и время и место их появления. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации, передает УНН.

В Центре подчеркивают, что на фабрикацию этих "доказательств" россии понадобилось более двух суток. Обнародованные минобороны рф фотографии металлических фрагментов, выложенных на снег, сами по себе ничего не доказывают.

Несмотря на заявления о "91 беспилотнике" и "целенаправленной атаке", российская сторона так и не предоставила никаких убедительных подтверждений. В частности, нет видео работы ПВО в районе резиденции, нет зафиксированных падений дронов в заявленных местах и согласованности даже в собственных цифрах, которые неоднократно менялись.

Это типичная информационная операция кремля. Как подчеркнул руководитель ЦПД, офицер Сил обороны Андрей Коваленко, "доказательства" россии начали появляться лишь через два дня после заявления — то есть после того, как первичная версия не выдержала критики.

Никто не поверил? Выкладывай рандомные обломки и делай фото: в СНБО высмеяли "доказательства" рф по атаке на резиденцию путина

Россияне прогнозируемо выложили так называемые обломки дрона, который "летел на резиденцию путина". Традиционная их ложь — когда никто не поверил в базовую версию, выкладывай рандомные обломки на снег и делай фото. Это вместо объяснений несоответствий: отсутствия работы ПВО в районе резиденции, отсутствия там дронов и вообще разным цифрам этих дронов, в которых путались россияне, отметил глава ЦПД.

По информации Центра противодействия дезинформации, история с якобы "атакой на Валдай" — это попытка информационно прикрыть заранее спланированный террор против Украины, давить на дипломатический процесс и создать фейковое оправдание для будущих ударов по украинским городам.

Контекст

Глава мид рф сергей лавров заявил, что Украина якобы атаковала государственную резиденцию президента российской федерации в Новгородской области, а также пригрозил, что москва пересмотрит переговорную позицию.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал ложью якобы атаку Украины на резиденцию российского диктатора владимира путина, отметив, что таким образом рф готовит удары по Киеву и правительственным зданиям.

Российский диктатор владимир путин в разговоре с президентом США Дональдом Трампом проинформировал американского лидера об атаке беспилотниками на свою резиденцию в Новгородской области. По словам помощника главы кремля юрия ушакова, Трамп "был шокирован" этой новостью.

Президент США Дональд Трамп заявил, что российский диктатор владимир путин рассказал ему об атаке на его резиденцию, отметив, что ему это не нравится.

Пресс-секретарь российского диктатора владимира путина дмитрий песков отказался предоставлять доказательства атаки резиденции лидера рф с помощью БПЛА.

Алла Киосак

