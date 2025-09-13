"Підриває можливість припинення вогню": Британія, Німеччина та Франція засудили удари Ізраїлю по Катару
Київ • УНН
Велика Британія, Німеччина та Франція засудили удари Ізраїлю по столиці Катару Досі 9 вересня, назвавши їх порушенням суверенітету та ризиком ескалації. Дипломати також закликали до негайного припинення військових операцій Ізраїлю в Газі та засудили злочини ХАМАС.
Велика Британія, Німеччина та Франція засуджують удари Ізраїлю по столиці Катару Досі 9 вересня як такі, що "порушують суверенітет Катару та створюють ризик подальшої ескалації конфлікту в регіоні". Про це йдеться у спільній заяві міністрів закордонних справ цих країн, оприлюдненій на сайті британського зовнішньополітичного відомства, повідомляє УНН.
Деталі
Зазначається, що удари підривають можливість припинення вогню та звільнення заручників, захоплених ХАМАС, а також відволікають від тяжкої гуманітарної ситуації у секторі Гази.
Ми терміново закликаємо до негайного припинення військових операцій Ізраїлю в місті Газа, які спричиняють масове переміщення цивільного населення, жертви серед цивільних та руйнування важливої інфраструктури
Водночас дипломати засудили "жахливі" злочини", скоєніХАМАС, "який повинен негайно і беззастережно звільнити заручників, яких він утримує, бути роззброєним і назавжди виключеним з управління сектором Гази".
Нагадаємо
9 вересня Армія оборони Ізраїлю та Ізраїльська служба безпеки завдали точкового удару по вищому керівництву ХАМАС у Катарі.
ХАМАС заявив про готовність до негайних переговорів щодо звільнення всіх ув'язнених в обмін на припинення війни та вихід із Сектора Газа.
Трамп зажадав від Нетаньягу гарантій, що Ізраїль більше не атакуватиме Катар11.09.25, 12:54 • 2728 переглядiв