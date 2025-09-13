$41.310.10
"Підриває можливість припинення вогню": Британія, Німеччина та Франція засудили удари Ізраїлю по Катару

Київ • УНН

 • 76 перегляди

Велика Британія, Німеччина та Франція засудили удари Ізраїлю по столиці Катару Досі 9 вересня, назвавши їх порушенням суверенітету та ризиком ескалації. Дипломати також закликали до негайного припинення військових операцій Ізраїлю в Газі та засудили злочини ХАМАС.

"Підриває можливість припинення вогню": Британія, Німеччина та Франція засудили удари Ізраїлю по Катару

Велика Британія, Німеччина та Франція засуджують удари Ізраїлю по столиці Катару Досі 9 вересня як такі, що "порушують суверенітет Катару та створюють ризик подальшої ескалації конфлікту в регіоні". Про це йдеться у спільній заяві міністрів закордонних справ цих країн, оприлюдненій на сайті британського зовнішньополітичного відомства, повідомляє УНН.

Деталі

Зазначається, що удари підривають можливість припинення вогню та звільнення заручників, захоплених ХАМАС, а також відволікають від тяжкої гуманітарної ситуації у секторі Гази.

Ми терміново закликаємо до негайного припинення військових операцій Ізраїлю в місті Газа, які спричиняють масове переміщення цивільного населення, жертви серед цивільних та руйнування важливої інфраструктури

–йдеться у заяві.

Водночас дипломати засудили "жахливі" злочини", скоєніХАМАС, "який повинен негайно і беззастережно звільнити заручників, яких він утримує, бути роззброєним і назавжди виключеним з управління сектором Гази".

Нагадаємо

9 вересня Армія оборони Ізраїлю та Ізраїльська служба безпеки завдали точкового удару по вищому керівництву ХАМАС у Катарі.

ХАМАС заявив про готовність до негайних переговорів щодо звільнення всіх ув'язнених в обмін на припинення війни та вихід із Сектора Газа.

Вадим Хлюдзинський

ПолітикаНовини Світу
Ізраїль
Армія оборони Ізраїлю
Франція
Велика Британія
Катар
Німеччина
Сектор Газа