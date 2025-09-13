"Підриває можливість припинення вогню": Британія, Німеччина та Франція засудили удари Ізраїлю по Катару

Велика Британія, Німеччина та Франція засуджують удари Ізраїлю по столиці Катару Досі 9 вересня як такі, що "порушують суверенітет Катару та створюють ризик подальшої ескалації конфлікту в регіоні". Про це йдеться у спільній заяві міністрів закордонних справ цих країн, оприлюдненій на сайті британського зовнішньополітичного відомства, повідомляє УНН.

Зазначається, що удари підривають можливість припинення вогню та звільнення заручників, захоплених ХАМАС, а також відволікають від тяжкої гуманітарної ситуації у секторі Гази.

Ми терміново закликаємо до негайного припинення військових операцій Ізраїлю в місті Газа, які спричиняють масове переміщення цивільного населення, жертви серед цивільних та руйнування важливої інфраструктури