"Подрывает возможность прекращения огня": Британия, Германия и Франция осудили удары Израиля по Катару

Великобритания, Германия и Франция осуждают удары Израиля по столице Катара Дохе 9 сентября как «нарушающие суверенитет Катара и создающие риск дальнейшей эскалации конфликта в регионе». Об этом говорится в совместном заявлении министров иностранных дел этих стран, опубликованном на сайте британского внешнеполитического ведомства, сообщает УНН.

Подробности

Отмечается, что удары подрывают возможность прекращения огня и освобождения заложников, захваченных ХАМАС, а также отвлекают от тяжелой гуманитарной ситуации в секторе Газа.

Мы срочно призываем к немедленному прекращению военных операций Израиля в городе Газа, которые приводят к массовому перемещению гражданского населения, жертвам среди гражданских и разрушению важной инфраструктуры – говорится в заявлении.

В то же время дипломаты осудили «ужасные» преступления, совершенные ХАМАС, «который должен немедленно и безоговорочно освободить заложников, которых он удерживает, быть разоруженным и навсегда исключенным из управления сектором Газа».

Напомним

9 сентября Армия обороны Израиля и Израильская служба безопасности нанесли точечный удар по высшему руководству ХАМАС в Катаре.

ХАМАС заявил о готовности к немедленным переговорам по освобождению всех заключенных в обмен на прекращение войны и выход из Сектора Газа.

