"Подрывает возможность прекращения огня": Британия, Германия и Франция осудили удары Израиля по Катару

19:25 • 4278 просмотра
Не хуже, чем Patriot: Зеленский сравнил Келлога с ПВО
17:47 • 11232 просмотра
Силы обороны полностью сорвали наступательную операцию на Сумы - Зеленский
17:37 • 11258 просмотра
НАТО запускает операцию "Восточный страж" в ответ на атаку российских дронов на Польшу
12 сентября, 14:30 • 20036 просмотра
Праздник Воздвижения Креста Господня 14 сентября: что нельзя делать в этот день
12 сентября, 14:01 • 27497 просмотра
5 увлекательных приключенческих сериалов: что посмотреть в выходныеVideo
Эксклюзив
12 сентября, 11:55 • 29813 просмотра
В Украине стартовал механизм компенсации для ВПЛ в рамках программы єОселя: нардеп Шуляк рассказала, что изменится
Эксклюзив
12 сентября, 10:50 • 27637 просмотра
Отгрузка нефти приостановлена: дроны СБУ поразили ключевой экспортный хаб рф - порт приморскPhoto
Эксклюзив
12 сентября, 09:11 • 22930 просмотра
Влияние ИИ на образование: как ChatGPT и другие инструменты меняют обучение
Эксклюзив
12 сентября, 08:46 • 32181 просмотра
Большое количество аптек в Украине обеспечивает доступность лекарств для пациентов - эксперты
12 сентября, 08:16 • 20208 просмотра
Великобритания ужесточила санкции против рф: глава МИД прибыла в Киев
публикации
Эксклюзивы
Полчаса от вызова до сброса воды: как украинский АН-32П тушит пожары в горах ЧерногорииVideo12 сентября, 11:31 • 25229 просмотра
Летел на скорости 200 км/ч: появились новые детали кровавого ДТП с участием детектива НАБУ12 сентября, 12:14 • 13751 просмотра
Нужно готовиться, что вся Украина будет бороться с дронами - источники в Генштабе12 сентября, 13:02 • 16457 просмотра
Блестящие инвестиции: стоит ли хранить деньги в драгоценных камнях12 сентября, 14:26 • 12993 просмотра
Миф о "лишних аптеках": почему Украине не стоит сокращать сеть аптек15:32 • 12598 просмотра
Инвестиции в человеческий капитал: как международные компании обучают украинских врачей17:22 • 8002 просмотра
Миф о "лишних аптеках": почему Украине не стоит сокращать сеть аптек15:32 • 12619 просмотра
Праздник Воздвижения Креста Господня 14 сентября: что нельзя делать в этот день12 сентября, 14:30 • 20039 просмотра
Блестящие инвестиции: стоит ли хранить деньги в драгоценных камнях12 сентября, 14:26 • 13011 просмотра
5 увлекательных приключенческих сериалов: что посмотреть в выходныеVideo12 сентября, 14:01 • 27499 просмотра
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Дональд Туск
Кит Келлог
Радослав Сикорский
Украина
Польша
Соединённые Штаты
Великобритания
Государственная граница Украины
5 увлекательных приключенческих сериалов: что посмотреть в выходныеVideo12 сентября, 14:01 • 27499 просмотра
Шон Уайт и Нина Добрев разорвали помолвку после пяти лет отношений11 сентября, 14:57 • 36159 просмотра
Осеннее тепло в чашке: 5 напитков для уютных вечеровPhoto11 сентября, 11:11 • 83578 просмотра
Telegraph: принц Гарри впервые почти за 2 года встретился с отцом - королем Чарльзом11 сентября, 07:32 • 45231 просмотра
Coldplay анонсировали продолжение тура "Music Of The Spheres" в 2027 году: впереди более 130 новых концертов10 сентября, 12:07 • 50879 просмотра
MIM-104 Patriot
Старлинк
Х-47М2 "Кинжал"
Шахед-136
Нью-Йорк Таймс

"Подрывает возможность прекращения огня": Британия, Германия и Франция осудили удары Израиля по Катару

Киев • УНН

 • 10 просмотра

Великобритания, Германия и Франция осудили удары Израиля по столице Катара Дохе 9 сентября, назвав их нарушением суверенитета и риском эскалации. Дипломаты также призвали к немедленному прекращению военных операций Израиля в Газе и осудили преступления ХАМАС.

"Подрывает возможность прекращения огня": Британия, Германия и Франция осудили удары Израиля по Катару

Великобритания, Германия и Франция осуждают удары Израиля по столице Катара Дохе 9 сентября как «нарушающие суверенитет Катара и создающие риск дальнейшей эскалации конфликта в регионе». Об этом говорится в совместном заявлении министров иностранных дел этих стран, опубликованном на сайте британского внешнеполитического ведомства, сообщает УНН.

Подробности

Отмечается, что удары подрывают возможность прекращения огня и освобождения заложников, захваченных ХАМАС, а также отвлекают от тяжелой гуманитарной ситуации в секторе Газа.

Мы срочно призываем к немедленному прекращению военных операций Израиля в городе Газа, которые приводят к массовому перемещению гражданского населения, жертвам среди гражданских и разрушению важной инфраструктуры

– говорится в заявлении.

В то же время дипломаты осудили «ужасные» преступления, совершенные ХАМАС, «который должен немедленно и безоговорочно освободить заложников, которых он удерживает, быть разоруженным и навсегда исключенным из управления сектором Газа».

Напомним

9 сентября Армия обороны Израиля и Израильская служба безопасности нанесли точечный удар по высшему руководству ХАМАС в Катаре.

ХАМАС заявил о готовности к немедленным переговорам по освобождению всех заключенных в обмен на прекращение войны и выход из Сектора Газа.

Трамп потребовал от Нетаньяху гарантий, что Израиль больше не будет атаковать Катар11.09.25, 12:54 • 2728 просмотров

Вадим Хлюдзинский

ПолитикаНовости Мира
Израиль
Армия обороны Израиля
Франция
Великобритания
Катар
Германия
Сектор Газа