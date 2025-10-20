Патрульна поліція попереджає: ворог використовує соцмережі для впливу на школярів

$41.730.10
48.760.24
ukenru
15:34 • 6532 перегляди
Припаркувався біля багатоповерхівки та вистрелив у голову: у поліції підтвердили самогубство блогера Костянтина ГанічаPhoto
Ексклюзив
14:23 • 13368 перегляди
Законопроєкт про віртуальні активи: нардеп розповіла, коли документ можуть розглянути у Раді
12:10 • 17711 перегляди
Чи є ризик повернення графіків відключення світла - відповідь Укренерго
20 жовтня, 08:37 • 27578 перегляди
Президент розповів, на яких ділянках фронту вдалося покращити ситуацію
20 жовтня, 08:22 • 57810 перегляди
Пограбування Лувра: головні подробиці резонансного злочину
20 жовтня, 08:16 • 28712 перегляди
Зеленський ініціює продовження воєнного стану та мобілізації в Україні: законопроекти вже в Раді
Ексклюзив
20 жовтня, 07:13 • 29600 перегляди
Кожна дитина-сирота після 18 років отримає житло: як працюватиме новий закон
20 жовтня, 07:07 • 11210 перегляди
ЄС розглядає можливість вступу нових країн без повного права голосу: Politico дізналося, як це може допомогти Україні
20 жовтня, 04:24 • 25852 перегляди
Трамп досі вирішує, чи давати Україні ракети Tomahawk – Венс
20 жовтня, 02:26 • 26400 перегляди
Президент США заперечує, що закликав Зеленського здати ДонбасVideo
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+8°
3.2м/с
84%
750мм
Популярнi новини
Україна та США готують контракт на постачання 25 систем Patriot - Зеленський20 жовтня, 07:56 • 24190 перегляди
Нова еліта українського бізнесу: рейтинг молодих підприємців, які будують глобальний бізнес попри війнуPhoto20 жовтня, 08:14 • 41671 перегляди
Зеленський заявив про наближення України до завершення війни, але є нюанси20 жовтня, 08:56 • 12134 перегляди
Голова дипломатії ЄС відповіла, чи не "ляпас" зустріч Трампа з путіним у Будапешті без європейців20 жовтня, 09:15 • 19003 перегляди
Зеленський пояснив, чим путін постійно намагається "підкупити" Трампа20 жовтня, 10:40 • 16541 перегляди
Публікації
П'ять неймовірно смачних і поживних рецептів з мисливськими ковбаскамиPhoto15:48 • 5970 перегляди
Пограбування Лувра: головні подробиці резонансного злочину20 жовтня, 08:22 • 57809 перегляди
Нова еліта українського бізнесу: рейтинг молодих підприємців, які будують глобальний бізнес попри війнуPhoto20 жовтня, 08:14 • 41835 перегляди
Тиждень, що змінює світ навколо нас: астропрогноз на 20–27 жовтня Photo
Ексклюзив
19 жовтня, 15:10 • 114742 перегляди
Український молодіжний сленг: словник сучасних слів та термінівPhoto19 жовтня, 08:35 • 80909 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Марко Рубіо
Блогери
Кая Каллас
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Державний кордон України
Європа
Одеса
Реклама
УНН Lite
Дружина футболіста Олександра Зінченка святкує ювілей: вітання Владі записав навіть БекхемVideo15:55 • 2624 перегляди
Дженніфер Лопес розкрила ім'я актора, який найкраще цілується19 жовтня, 04:31 • 64271 перегляди
Нова кнопка Facebook дозволяє ШІ переглядати фото, які ви ще не завантажили18 жовтня, 06:19 • 63140 перегляди
Роками перебувала в його близькому колі: ЗМІ розсекретили нову кохану Емінема17 жовтня, 20:07 • 82424 перегляди
Сем Фендер отримав премію Mercury Prize 2025 за альбом "People Watching"Video17 жовтня, 10:57 • 80275 перегляди
Актуальне
Соціальна мережа
Дипломатка
Серіали
Фільм
Гриби

Патрульна поліція попереджає: ворог використовує соцмережі для впливу на школярів

Київ • УНН

 • 670 перегляди

Патрульна поліція закликає до пильності після того, як учень тернопільської школи отримав повідомлення з антидержавними закликами. Зловмисники намагаються посіяти недовіру до влади та спонукати неповнолітніх до протиправних дій під виглядом "мирних порад" та пропозицій "легкого заробітку".

Патрульна поліція попереджає: ворог використовує соцмережі для впливу на школярів

Патрульна поліція закликає батьків і учнів до підвищеної пильності після того, як учень тернопільської школи отримав повідомлення з антидержавними закликами. Під виглядом "мирних порад" та пропозицій "легкого заробітку" зловмисники намагаються посіяти недовіру до влади та спонукати неповнолітніх до протиправних дій. Про це попередили правоохоронці, повідомляє УНН.

Деталі

За словами поліцейських, хлопець не розгубився і повідомив про повідомлення класного керівника, який звернувся до інспектора служби освітньої безпеки. Інформація була оперативно передана до відповідних служб.

"Зливала" до фсб персональні дані військових клієнтів банку: в Одесі затримали працівницю фінустанови20.10.25, 10:12 • 2520 переглядiв

У повідомленні, яке надійшло на мобільний телефон школяра, вказувалось, що "Україна проти мобілізації" та проти війни. Також був заклик до приєднання до спротиву, за це обіцяли винагороду у кілька тисяч доларів. 

Поліція радить, якщо ви або ваша дитина отримує підозрілі повідомлення: ігнорувати посилання та пропозиції, зберігати докази – робити скріншоти, а також одразу повідомляти дорослих: батьків, учителів або правоохоронців. Батькам рекомендують контролювати, з ким спілкуються діти, та пояснювати, що будь-які "легкі заробітки" чи прохання про "допомогу у зборі інформації" можуть бути частиною ворожих операцій проти України.

Готував масований удар по Миргороду: СБУ затримала агента рф на Полтавщині09.10.25, 10:52 • 3062 перегляди

Степан Гафтко

Суспільство
Соціальна мережа
Мобілізація
Воєнний стан
Війна в Україні
Полтавська область
Україна
Одеса