Патрульна поліція попереджає: ворог використовує соцмережі для впливу на школярів
Київ • УНН
Патрульна поліція закликає до пильності після того, як учень тернопільської школи отримав повідомлення з антидержавними закликами. Зловмисники намагаються посіяти недовіру до влади та спонукати неповнолітніх до протиправних дій під виглядом "мирних порад" та пропозицій "легкого заробітку".
Патрульна поліція закликає батьків і учнів до підвищеної пильності після того, як учень тернопільської школи отримав повідомлення з антидержавними закликами. Під виглядом "мирних порад" та пропозицій "легкого заробітку" зловмисники намагаються посіяти недовіру до влади та спонукати неповнолітніх до протиправних дій. Про це попередили правоохоронці, повідомляє УНН.
Деталі
За словами поліцейських, хлопець не розгубився і повідомив про повідомлення класного керівника, який звернувся до інспектора служби освітньої безпеки. Інформація була оперативно передана до відповідних служб.
"Зливала" до фсб персональні дані військових клієнтів банку: в Одесі затримали працівницю фінустанови20.10.25, 10:12 • 2520 переглядiв
У повідомленні, яке надійшло на мобільний телефон школяра, вказувалось, що "Україна проти мобілізації" та проти війни. Також був заклик до приєднання до спротиву, за це обіцяли винагороду у кілька тисяч доларів.
Поліція радить, якщо ви або ваша дитина отримує підозрілі повідомлення: ігнорувати посилання та пропозиції, зберігати докази – робити скріншоти, а також одразу повідомляти дорослих: батьків, учителів або правоохоронців. Батькам рекомендують контролювати, з ким спілкуються діти, та пояснювати, що будь-які "легкі заробітки" чи прохання про "допомогу у зборі інформації" можуть бути частиною ворожих операцій проти України.
Готував масований удар по Миргороду: СБУ затримала агента рф на Полтавщині09.10.25, 10:52 • 3062 перегляди