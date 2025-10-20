Патрульная полиция предупреждает: враг использует соцсети для влияния на школьников
Киев • УНН
Патрульная полиция призывает к бдительности после того, как ученик тернопольской школы получил сообщения с антигосударственными призывами. Злоумышленники пытаются посеять недоверие к власти и побудить несовершеннолетних к противоправным действиям под видом "мирных советов" и предложений "легкого заработка".
Патрульная полиция призывает родителей и учеников к повышенной бдительности после того, как ученик тернопольской школы получил сообщение с антигосударственными призывами. Под видом "мирных советов" и предложений "легкого заработка" злоумышленники пытаются посеять недоверие к власти и побудить несовершеннолетних к противоправным действиям. Об этом предупредили правоохранители, сообщает УНН.
Подробности
По словам полицейских, парень не растерялся и сообщил о сообщении классному руководителю, который обратился к инспектору службы образовательной безопасности. Информация была оперативно передана в соответствующие службы.
"Сливала" в фсб персональные данные военных клиентов банка: в Одессе задержали сотрудницу финучреждения20.10.25, 10:12 • 2500 просмотров
В сообщении, поступившем на мобильный телефон школьника, указывалось, что "Украина против мобилизации" и против войны. Также был призыв к присоединению к сопротивлению, за это обещали вознаграждение в несколько тысяч долларов.
Полиция советует, если вы или ваш ребенок получает подозрительные сообщения: игнорировать ссылки и предложения, сохранять доказательства – делать скриншоты, а также сразу сообщать взрослым: родителям, учителям или правоохранителям. Родителям рекомендуют контролировать, с кем общаются дети, и объяснять, что любые "легкие заработки" или просьбы о "помощи в сборе информации" могут быть частью вражеских операций против Украины.
Готовил массированный удар по Миргороду: СБУ задержала агента рф в Полтавской области09.10.25, 10:52 • 3062 просмотра