Парламент Чорногорії підтримав участь армії у навчаннях НАТО для України

Київ • УНН

 • 1738 перегляди

Чорногорський парламент підтримав рішення залучити армію своєї країни до діяльності НАТО щодо створення Служби допомоги та навчання України.

Парламент Чорногорії підтримав участь армії у навчаннях НАТО для України

Парламент Чорногорії 12 листопада ухвалив рішення про приєднання Армії Чорногорії до діяльності НАТО щодо створення Служби допомоги та навчання України (NSATU). За законопроєкт проголосували 44 депутати, п’ятеро були проти, двоє утрималися. Про це повідомляє "Радіо Свобода", пише УНН.

Деталі

Рішення ґрунтується на пропозиції Ради оборони та безпеки від 7 лютого, яка дозволяє військовослужбовцям працювати у рамках NSATU виключно на території країн НАТО. Міністр оборони Драган Крапович зазначив, що підтримка України була схвалена ще на саміті НАТО у Вашингтоні минулого року.

Проти виступила Демократична народна партія. 

Це може лише ще більше поставити під загрозу наші відносини з російською федерацією. Було б розумніше триматися осторонь від чиїхось конфліктів

– заявив депутат Владислав Бойович.

Це одна з двох "українських місій", в яких очікується участь Чорногорії після вторгнення росії в Україну. Іншу організовує ЄС. Попереднє рішення щодо участі чорногорських солдатів у Місії військової допомоги ЄС Україні (EUMAM) затримувалося 9 місяців через протидію опозиційних політиків, зокрема лідера проросійського Демократичного фронту Андрії Мандича.

Степан Гафтко

