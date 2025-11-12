Парламент Черногории поддержал участие армии в учениях НАТО для Украины

$42.010.06
15:53
В четвер почти по всей Украине будут выключать свет в течение суток - Укрэнерго
15:00
Министр энергетики Гринчук подала в отставкуPhoto
12 ноября, 14:21
Пересечение границы Миндичем проверили: в ГПСУ говорят, все документы были, ограничений о запрете выезда по нему не устанавливалось
12 ноября, 13:55
"Министр юстиции и министр энергетики не могут оставаться на должностях" — заявление Зеленского
Эксклюзив
12 ноября, 13:38
Инцидент на матче «Александрия» - «Полесье»: что говорят в полиции
12 ноября, 12:03
ВСУ отошли с позиций возле Ровнополья в Запорожье
Эксклюзив
12 ноября, 07:33
Как подготовить организм к зиме: советы врача-диетолога
12 ноября, 06:19
Правительство отстранило Галущенко от должности министра юстиции
11 ноября, 15:57
Операция «Мидас»: правоохранители задокументировали передачу средств Чернышову
Эксклюзив
11 ноября, 14:28
Пиротехника, выброшенные стулья: в "Александрии" разворачивается "конфликт" между ультрас и руководством клуба PhotoVideo
Планирование бюджета на рождественские праздники 12 ноября, 11:09
МОН проведет выборы ректора Государственного биотехнологического университета в течение полугода 12 ноября, 11:10
"Работают и обычные, и украинские дальнобойные санкции": Зеленский получил отчет разведки о потерях рф $37 млрд нефтегазовых доходов 12 ноября, 12:42
Под прицелом автомата изнасиловал во время оккупации: суд вынес приговор командиру рф за военное преступление на Киевщине 12 ноября, 13:59
Отбор на ЧМ-2026: сборная Украины завтра сыграет против Франции 12 ноября, 14:08
Отбор на ЧМ-2026: сборная Украины завтра сыграет против Франции 12 ноября, 14:08
МОН проведет выборы ректора Государственного биотехнологического университета в течение полугода 12 ноября, 11:10
Планирование бюджета на рождественские праздники 12 ноября, 11:09
Финики: польза и вред 12 ноября, 08:20
Пиротехника, выброшенные стулья: в "Александрии" разворачивается "конфликт" между ультрас и руководством клуба PhotoVideo
Эксклюзив
11 ноября, 14:28
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Юлия Свириденко
Марк Карни
Светлана Гринчук
Украина
Соединённые Штаты
Германия
Ватикан
Китай
УНН Lite
Наоми Кэмпбелл встретилась с Папой Римским в Ватикане 20:00
Перед встречей с кинозвездами Папа Лев XIV раскрыл свои четыре любимых фильма 16:40
Отели под брендом Marriott выселили гостей после банкротства партнера Sonder 12 ноября, 09:10
Сериал "Чужой: Земля" продлен на второй сезон 12 ноября, 07:09
Люди почти не отличают созданную ИИ музыку от настоящей - опрос 12 ноября, 06:57
Техника
Фильм
Социальная сеть
Бильд
Отопление

Парламент Черногории поддержал участие армии в учениях НАТО для Украины

Киев • УНН

 • 162 просмотра

Черногорский парламент поддержал решение привлечь армию своей страны к деятельности НАТО по созданию Службы помощи и обучения Украины.

Парламент Черногории поддержал участие армии в учениях НАТО для Украины

Парламент Черногории 12 ноября принял решение о присоединении Армии Черногории к деятельности НАТО по созданию Службы помощи и обучения Украины (NSATU). За законопроект проголосовали 44 депутата, пятеро были против, двое воздержались. Об этом сообщает "Радио Свобода", пишет УНН.

Подробности

Решение основывается на предложении Совета обороны и безопасности от 7 февраля, которое позволяет военнослужащим работать в рамках NSATU исключительно на территории стран НАТО. Министр обороны Драган Крапович отметил, что поддержка Украины была одобрена еще на саммите НАТО в Вашингтоне в прошлом году.

ч. Черногория проверит выданные иностранцам почетные гражданства из-за злоупотреблений

Против выступила Демократическая народная партия. 

Это может лишь еще больше поставить под угрозу наши отношения с российской федерацией. Было бы разумнее держаться в стороне от чьих-то конфликтов

– заявил депутат Владислав Бойович.

Это одна из двух "украинских миссий", в которых ожидается участие Черногории после вторжения России в Украину. Другую организует ЕС. Предыдущее решение об участии черногорских солдат в Миссии военной помощи ЕС Украине (EUMAM) задерживалось 9 месяцев из-за противодействия оппозиционных политиков, в частности лидера пророссийского Демократического фронта Андрии Мандича.

ч. Черногорию называют самым продвинутым кандидатом на вступление в ЕС в ближайшие годы – Reuters

Степан Гафтко

Новости Мира
Война в Украине
Радио Свобода
Черногория
Reuters
НАТО
Вашингтон
Европейский Союз
Украина