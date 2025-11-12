Парламент Черногории поддержал участие армии в учениях НАТО для Украины
Киев • УНН
Черногорский парламент поддержал решение привлечь армию своей страны к деятельности НАТО по созданию Службы помощи и обучения Украины.
Парламент Черногории 12 ноября принял решение о присоединении Армии Черногории к деятельности НАТО по созданию Службы помощи и обучения Украины (NSATU). За законопроект проголосовали 44 депутата, пятеро были против, двое воздержались. Об этом сообщает "Радио Свобода", пишет УНН.
Подробности
Решение основывается на предложении Совета обороны и безопасности от 7 февраля, которое позволяет военнослужащим работать в рамках NSATU исключительно на территории стран НАТО. Министр обороны Драган Крапович отметил, что поддержка Украины была одобрена еще на саммите НАТО в Вашингтоне в прошлом году.
Против выступила Демократическая народная партия.
Это может лишь еще больше поставить под угрозу наши отношения с российской федерацией. Было бы разумнее держаться в стороне от чьих-то конфликтов
– заявил депутат Владислав Бойович.
Это одна из двух "украинских миссий", в которых ожидается участие Черногории после вторжения России в Украину. Другую организует ЕС. Предыдущее решение об участии черногорских солдат в Миссии военной помощи ЕС Украине (EUMAM) задерживалось 9 месяцев из-за противодействия оппозиционных политиков, в частности лидера пророссийского Демократического фронта Андрии Мандича.
